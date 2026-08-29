Brytyjska flota ruszyła za rosyjską jednostką. Akcja trwała kilka dni

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Marynarka wojenna Wielkiej Brytanii śledziła cztery rosyjskie statki przepływające przez Morze Północne w ubiegłym tygodniu - dowiedział się "The Guardian". Operacja trwała trzy dni. Generał Gwyn Jenkins podkreślił, że choć misja przebiegła sprawnie, "nie ma z czego się cieszyć", bo Rosja stanowi "niedopuszczalne zagrożenie".

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HMS Duncan na wzburzonym morzu; widoczny fragment mostka innej jednostki z przeszklonymi oknami
HMS Duncan podczas patrolu na morzu. Zdj. ilustracyjneLeon NealGetty Images

W skrócie

  • Marynarka wojenna Wielkiej Brytanii przez trzy dni obserwowała cztery rosyjskie statki przepływające przez Morze Północne.
  • W 72-godzinnej akcji uczestniczyły brytyjskie okręty oraz śmigłowiec Merlin, a jednostką, która wzbudziła niepokój, był rosyjski niszczyciel Admiral Levchenko.
  • Według danych z lipca brytyjska marynarka spędziła 21 dni na śledzeniu rosyjskich statków, co stanowi istotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.
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Do 72-godzinnej akcji Królewska Marynarka Wojenna zadysponowała niszczyciel rakietowy HMS Duncan, fregatę HMS St Albans oraz okręt patrolowy HMS Severn, wspierane przez śmigłowiec typu Merlin. Wojsko nie informuje o szczegółach, natomiast potwierdza, że misja na Morzu Północnym polegała na śledzeniu rosyjskiej floty.

Wielka Brytania pilnuje Rosji. "Niedopuszczalne zagrożenie"

Jednostką, która zaniepokoiła brytyjskie służby, był rosyjski niszczyciel Admiral Levchenko. Zaobserwowano go w czasie, gdy eskortował objęte sankcjami statki towarowe General Skobelev i Sparta.

Według ustaleń "The Guardian" flota zmierzała w kierunku Dover. Po rozpoczęciu obserwacji przez Brytyjczyków w pobliżu pojawił się kolejny rosyjski okręt, Nieustraszymyj - prawdopodobnie w celu ochrony pozostałych.

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Generał Gwyn Jenkins, pierwszy oficer brytyjskiej marynarki, przyznał, że akcja przebiegła bez zakłóceń, ale "nie ma z czego się cieszyć". Jego zdaniem "flota cieni", którą Rosja wykorzystuje, by omijać sankcje, stanowi "niedopuszczalne zagrożenie" dla Wielkiej Brytanii.

Rosyjskie statki jako alarm dla NATO

Królewska Marynarka Wojenna miała spędzić w lipcu 21 dni na obserwowaniu rosyjskich statków w pobliżu Morza Północnego. Jak wylicza "The Guardian", to wzrost o jedną czwartą w porównaniu z poprzednim rokiem.

Napięcia między Londynem a Moskwą nasiliły się po pierwszej zagranicznej wizycie brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama w Kijowie, podczas której zapowiedział udzielenie Ukrainie wsparcia militarnego. Kreml ostrzegł, że Wielka Brytania i jej sojusznicy "igrają z ogniem". Pojawiły się również sugestie przejawienia różnych form rosyjskiej agresji wobec Brytyjczyków.

Źródło: "The Guardian"

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