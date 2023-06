Serwis BBC informuje, że angielscy strażacy będą testować nowe dla siebie techniki gaszenia pożarów lasu. Wykorzystają wiedzę i doświadczenie swoich odpowiedników z rejonu Morza Śródziemnego, gdzie ze względu na cieplejszy klimat tego typu zagrożenia są znacznie powszechniejsze.

Strażacy szykują się na zmiany klimatu

Zdobycie nowych umiejętności jest dla brytyjskich strażaków swego rodzaju zabezpieczeniem na przyszłość. Z powodu ocieplenia klimatu pożary lasów stają się coraz bardziej powszechne, również w chłodniejszych krajach, do których można zaliczyć Wielką Brytanię.

Jeśli teraz strażakom uda się zdobyć odpowiednie "know how" w tym zakresie, to łatwiej będzie walczyć z zagrożeniem, kiedy się pojawi i stanie się częstsze niż dotychczas. W ostatnich latach większą liczbę pożarów lasów zaczęto odnotowywać między innymi w Szkocji oraz w hrabstwie Surrey w Anglii, gdzie pożar strawił 10 hektarów lasu.

Ogień zwalczą ogniem?

Wzorem swoich odpowiedników z państw południa Europy Brytyjczycy planują utworzyć wyspecjalizowaną jednostkę, której zadaniem będzie walka z leśnymi pożarami. Ma ona rozpocząć działalność już w tym roku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jedną z technik, które będą trenować strażacy, jest ta zwana "tłumieniem ognia" albo "zwalczaniem ognia ogniem". Polega ona na wyprzedzeniu głównego pożaru i wywołaniu kontrolowanego, mniejszego ognia. Chodzi o to, żeby wypalić teren przed nadejściem głównego pożar po to, żeby gdy już się pojawi, nie miał on czego trawić i w ten sposób uległ wygaszeniu.

El Niño nie pomaga

Postępujące zmiany klimatu powodują rosnące zagrożenie intensywnymi zjawiskami pogodowymi. W tym roku - a także w najbliższych latach - sytuacja może się pogorszyć. Wszystko przez proces El Niño, który już się rozpoczął i wpłynie negatywnie na klimat całej planety.

Można się spodziewać kolejnych fal upałów, susz, intensywnych opadów deszczu, powodzi i również pożarów lasów. Dotyczyć to będzie nie tylko tropikalnych krajów, ale także państw europejskich, w tym Wielkiej Brytanii.