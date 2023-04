Brytyjka zmarła podczas operacji w Turcji. Zabieg ma ułatwiać odchudzanie

Młoda Brytyjka zmarła w sobotę podczas operacji stosowanej w leczeniu otyłości. Do zabiegu doszło w Turcji. Nie wiadomo, jakie komplikacje doprowadziły do śmierci kobiety. 28-latka nie miała wykupionego ubezpieczenia, w związku z czym rodzina będzie musiała na własny koszt sprowadzić zwłoki do kraju.

Zdjęcie 28-letnia kobieta zmarła podczas operacji w Turcji / GORODENKOFF PRODUCTIONS/Science Photo Library RF/Facebook / East News