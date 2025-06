Jak podała stacja BBC, mimo że w Wielkiej Brytanii najpopularniejsze są waporyzatory z możliwością ponownego ładowania, to ok. 30 proc. użytkowników preferuje korzystanie z jednorazowych urządzeń. Według brytyjskich mediów sprzedaż najpopularniejszych smaków e-papierosów wzrosła dwukrotnie w ostatnich tygodniach , gdyż wielu klientów chciało zrobić zapasy.

To co wzbudziło niepokój wśród naukowców to fakt, że 18 proc. respondentów stwierdziło, że zamierza wrócić do palenia tradycyjnych papierosów.