W skrócie Brytyjczycy wysyłają lotniskowiec HMS Prince of Wales oraz eskortę do Arktyki i na północny Atlantyk w ramach operacji NATO Arctic Sentry.

W misji uczestniczą okręty Royal Navy, myśliwce RAF F-35, śmigłowce oraz wojska z USA, Kanady i Europy Północnej.

Eksperci cytowani przez media sugerują, że operacja może mieć także na celu złagodzenie napięć między USA a europejskimi sojusznikami oraz jest odpowiedzią na groźby Donalda Trumpa.

W misji odbywającej się pod nazwą Operacja Firecrest oprócz HMS Prince of Wales uczestniczyć będą okręty Royal Navy, myśliwce RAF F-35, a także śmigłowce. Brytyjskie jednostki wezmą udział w ćwiczeniach przeprowadzanych wspólnie z wojskiem z USA, Kanady i Europy Północnej.

- Jestem dumny, że wzmacniamy przywództwo Wielkiej Brytanii w zakresie bezpieczeństwa obszaru High North i Atlantyku - powiedział brytyjski sekretarz obrony John Healey.

Brytyjczycy ruszają do Arktyki. Na czele lotniskowiec

- To rozmieszczenie pomoże przygotować Wielką Brytanię do walki, wzmocni nasz wkład w NATO oraz wzmocni nasze działania z kluczowymi sojusznikami, zapewniając Wielkiej Brytanii bezpieczeństwo w kraju i siłę poza granicami - przekonywał Healey.

Jak wskazał Healey, działania Rosji wywołują coraz większe obawy związane z funkcjonowaniem kluczowych kabli podmorskich i rurociągów. Przekonywał, że działanie Wielkiej Brytanii jest jasnym sygnałem gotowości do obrony wód, infrastruktury i stawanie po stronie sojuszników.

Działania Brytyjczyków będą częścią misji NATO Arctic Sentry, mającej zabezpieczyć region przed zagrożeniami wynikającymi z wrogich ruchów Rosji w obliczu topnienia lodu i tworzenia się nowych tras w rejonie arktycznym.

Drugie dno arktycznej operacji? Eksperci nie mają wątpliwości

Światowe media w operacji Arctic Sentry dopatrują się drugiego dna. Reuters wskazuje, że jej celem może być ograniczanie napięć między USA a europejskimi sojusznikami w sprawie Grenlandii.

Z kolei w rozmowie z Politico eksperci przekonują, że działania podejmowane w Arktyce mają nie tylko służyć odstraszaniu Rosji, co być po prostu reakcją na groźby wystosowywane przez Donalda Trumpa.

"Eksperci twierdzą, że wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa są w dużej mierze przesadzone, a NATO jest w stanie poradzić sobie z Rosją w Arktyce" - czytamy.

