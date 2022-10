"Inflacja w Wielkiej Brytanii wynosi 9,9 proc. i zbliża się do rekordowego poziomu sprzed 40 lat" - podaje BBC News. Z raportu Brytyjskiego Konsorcjum Detalicznego (BRC) oraz firmy doradczej KPMG wynika, że Brytyjczycy ostrożniej robią zakupy. Unikają poważnych wydatków, takich jak nowe meble, komputery, telewizory.

Wielka Brytania a inflacja. Brytyjczycy kupują koce i ciepłą odzież

1 października rachunki za energię dla milionów gospodarstw domowych wzrosły. Ceny w wielu przypadkach są dwukrotnie wyższe niż ostatniej zimy.

"Wiele gospodarstw domowych przygotowuje się również na wyższe koszty energii tej zimy dzięki kocom, ciepłej odzieży i energooszczędnym urządzeniom" - podaje BBC.

Jak wskazano w raporcie, dobrze sprzedają się energooszczędne urządzenia m.in do gotowania. To w połączeniu ze wzrostem wydatków na jedzenie (o 4,6 proc. rok do roku - red.) może oznaczać, że Brytyjczycy planują coraz częściej gotować w domach i tym samym rezygnować z jedzenia "na mieście".

Lepiej sprzedaje się także dziecięce obuwie. Odnotowano wzrost rok do roku o 15 procent.