W skrócie Wielka Brytania wysłała sześć myśliwców F-35B Lightning do bazy Akrotiri na Cyprze w związku z obawą przed eskalacją konfliktu USA-Iran.

Myśliwce mają pełnić wyłącznie funkcję ochronną, baza brytyjska znajduje się w zasięgu irańskich pocisków rakietowych średniego zasięgu.

USA i Iran kontynuują rozmowy pokojowe, jednak Iran zapowiada, że nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu i ostrzega przed odpowiedzią na ewentualne ataki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W przeciwieństwie do stacjonujących na Cyprze samolotów Typhoon FGR4 przybyłe na wyspę nowe myśliwce mają pełnić wyłącznie funkcję ochronną - zauważa "The Times".

Oprócz wspomnianych maszyn w brytyjskiej bazie znajdują się również drony Protector RG1, samoloty transportowe i tankujące oraz samoloty wywiadowcze, operacyjne i rozpoznawcze.

Brytyjska baza znajduje się w zasięgu irańskich pocisków rakietowych średniego zasięgu, co jeszcze bardziej naraża ją na straty w przypadku ewentualnej eskalacji konfliktu między Waszyngtonem a Teheranem.

Po nieudanych rozmowach delegacji amerykańskiej i irańskiej ws. irańskiego programu nuklearnego dalsze negocjacje utknęły w martwym punkcie.

Wielka Brytania wysyła myśliwce w związku z konfliktem USA-Iran

Decyzja o wysłaniu myśliwców F-35B do bazy i otaczających ją brytyjskich terytoriów zapadła w momencie, gdy pojawiły się pierwsze oznaki przełomu dyplomatycznego między Waszyngtonem a Teheranem.

Mimo rozmów z Amerykanami Iran stale przygotowuje się do wojny, czego dowodzi choćby reorganizacja dowództwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i zwiększenie uprawnień Alego Laridżaniego, najważniejszego doradcy ajatollaha Alego Chameneiego.

Delegacje USA i Iranu po raz ostatni spotkały się w piątek w Omanie, aby wypracować wspólne rozwiązanie między innymi w kwestiach nuklearnych. To właśnie one w czerwcu ubiegłego roku były przyczyną nalotów USA na obiekty jądrowe w Iranie.

Rozmowy pokojowe USA-Iran. Wkrótce kolejna tura

Mimo deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa, że piątkowe rozmowy przebiegły "bardzo dobrze", Iran oświadczył, że nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu nawet w przypadku ataku ze strony Amerykanów.

Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi Aragczi ostrzegł ponadto, że w przypadku ataku ze strony USA Iran odpowie uderzeniem na amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu.

Obie strony konfliktu wyraziły jednak chęć na kontynuowanie rozmów pokojowych. "Zarówno my, jak i Waszyngton uważamy, że powinny one odbyć się wkrótce" - przekazał Aragczi.

Stany Zjednoczone zaktywizowały swoje działania ws. polityki wewnętrznej Iranu w związku z antyreżimowymi protestami, które wybuchły pod koniec 2025 roku. Już wtedy prezydent USA ostrzegał irańskie władze, że wyśle do kraju amerykańskie wojska, jeśli służby nadal będą brutalnie tłumić demonstracje.

W ostatnich tygodniach USA wzmocniły również swoją obecność militarną na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Na początku lutego myśliwiec F-35 zestrzelił irańskiego drona Shahed-139, który zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln, przebywającego na neutralnych wodach Morza Arabskiego.

Źródło: "The Times"

"Wydarzenia": Przydomowe schrony. Budzą zainteresowanie mimo wysokiej ceny Polsat News