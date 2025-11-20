W skrócie Rosyjski okręt Jantar wpłynął na wody ekonomicznej strefy Wielkiej Brytanii, wzbudzając niepokój brytyjskich władz.

Były szef MI6 ostrzegł, że brytyjska marynarka może oddać strzały ostrzegawcze, jeśli statek zbliży się za bardzo do wybrzeża.

Władze w Londynie podejrzewają Rosję o działania szpiegowskie i prowokacyjne zarówno wobec Wielkiej Brytanii, jak i Polski.

Strefa ekonomiczna Wielkiej Brytanii, w której pojawił się rosyjski statek Jantar, rozciąga się w odległości 200 mil morskich od brzegu (od tzw. linii podstawowej) i na skraju wód terytorialnych - 12 mil od brzegu.

Jak przekazał w środę minister obrony John Healey, rosyjska jednostka skierowała oślepiające lasery w kierunku pilotów myśliwców Królewskich Sił Powietrznych (RAF), patrolujących ten region.

Zdaniem byłego szefa MI6 fregata brytyjskiej marynarki wojennej (Royal Navy) może "zachować się bardziej agresywnie", jeśli rosyjski okręt szpiegowski "podpłynie zbyt blisko". Może to oznaczać oddanie strzałów ostrzegawczych lub próbę wymuszenia zmiany kursu jednostki. Richard Dearlove podkreślił jednak, że dowódcy będą starali się unikać "niepotrzebnej konfrontacji".

Rosyjski okręt szpiegowski na wodach Wielkiej Brytanii. Mnożą się spekulacje

W opinii byłego szefa brytyjskich służb wywiadowczych MI6 okręt Jantar jest "częścią rosyjskiego systemu wojny prowadzonej pod wodą".

- Myślę, że może on wypuszczać łodzie podwodne spod kilu. I prawdopodobnie prowadzi rozpoznanie podmorskich połączeń z Wielką Brytanią - powiedział Richard Dearlove.

Minister obrony John Healey oznajmił z kolei wcześniej, że "statek zaprojektowany jest w celu zbierania informacji wywiadowczych i mapowania (położenia) podmorskich kabli".

Brytyjski wojskowy: Rosja gotowa na "całkowicie prowokacyjne" ruchy. Wspomniał o Polsce

Według rozmówcy stacji Sky News Rosja prowadzi wojnę w "szarej strefie", co oznacza, że kraj ten jest gotowy "robić rzeczy, które są wrogie, całkowicie prowokacyjne". Były szef MI6 wyraził pogląd, że silne wsparcie Londynu dla Ukrainy sprawiło, że Wielka Brytania stała się celem operacji Moskwy.

- Myślę, że w obecnych okolicznościach Rosjanie są zdolni zrobić wszystko, poza wejściem w otwarty konflikt. (...) Właśnie próbowali wysadzić główną linię kolejową w Polsce, która biegnie w kierunku Ukrainy i przewozi się nią zaopatrzenie wojskowe - dodał.

