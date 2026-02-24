W skrócie Wielka Brytania rozszerzyła sankcje wobec Rosji, obejmując 297 nowych podmiotów i osób, w tym spółkę PJSC Transneft oraz 48 tankowców.

Sankcje mają ograniczyć dochody Rosji z eksportu ropy, co ma utrudnić finansowanie wojny z Ukrainą.

Negocjacje pokojowe między Rosją i Ukrainą utknęły na tle spornych obszarów Donbasu, a Zełenski zadeklarował, że Ukraina nie zrzeknie się terytorium.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Brytyjski rząd poinformował, że sankcje obejmują m.in. spółkę PJSC Transneft, kluczowego operatora rosyjskiej infrastruktury przesyłowej i jednej z największych na świecie firm tego typu, która odpowiada za transport ponad 80 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej.

Londyn podkreśla, że działania te mają na celu ograniczenie dochodów Rosji z sektora energetycznego, który pozostaje jednym z głównych źródeł finansowania wojny.

Nowe sankcje na Rosję. Wielka Brytania ogłosiła listę podmiotów

Pakiet sankcyjny obejmuje również 48 tankowców wykorzystywanych do transportu ropy naftowej. Według władz Wielkiej Brytanii jednostki te uczestniczą w eksporcie rosyjskiego surowca, a ich objęcie restrykcjami ma utrudnić Moskwie omijanie dotychczasowych sankcji nałożonych przez państwa zachodnie.

Na listę sankcyjną wpisano również 49 podmiotów oraz osób fizycznych zaangażowanych w podtrzymywanie rosyjskiej machiny wojennej. Wśród nich znaleźli się międzynarodowi dostawcy, którzy przekazują Rosji kluczowe towary, komponenty i technologie wykorzystywane do produkcji dronów oraz innych rodzajów uzbrojenia.

Restrykcje objęły także trzy cywilne przedsiębiorstwa z sektora energetyki jądrowej. Sankcjami objęto ponadto dwie osoby fizyczne, które miały uczestniczyć w próbach pozyskiwania zagranicznych kontraktów na budowę nowych rosyjskich instalacji jądrowych.

Na liście znalazło się również sześć podmiotów z rosyjskiego sektora skroplonego gazu ziemnego (LNG). Obejmuje to statki, przedsiębiorstwa handlowe oraz rosyjskie terminale Portowaja i Wysock, odpowiedzialne za eksport rosyjskiego LNG.

Dodatkowo sankcje nałożono na dziewięć rosyjskich banków przetwarzających płatności transgraniczne. Według władz mają one kluczowe znaczenie dla utrzymywania przez Rosję dostępu do rynków międzynarodowych oraz finansowania działań wojennych Kremla.

- Wielka Brytania podjęła dziś zdecydowane działania, aby zakłócić kluczowe źródła finansowania, dostawy sprzętu wojskowego oraz strumienie dochodów podtrzymujące rosyjską agresję - oświadczyła minister spraw zagranicznych Yvette Cooper.

Czwarta rocznica wojny w Ukrainie. Europejscy przywódcy w Kijowie

Yvette Cooper we wtorek wraz z innymi europejskimi przywódcami, w tym przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, udała się do Kijowa na uroczystości upamiętniające czwartą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji.

"Rosja kończy czwarty rok inwazji, która według Putina miała trwać trzy dni. Podczas gdy Kreml kontynuuje barbarzyńskie ataki na niewinnych cywilów, którzy przeżywają najbrutalniejszą zimę od dziesięciu lat, odwaga i determinacja narodu ukraińskiego nie słabną (...). Będziemy nadal wspierać naród ukraiński i bronić bezpieczeństwa Europy - bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem" - napisała Cooper.

Również kraje UE liczyły na uzgodnienie nowego pakietu sankcji wobec Rosji oraz przyznanie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro. Węgry, utrzymujące bliskie relacje z Moskwą, w poniedziałek podtrzymały jednak weto wobec obu inicjatyw.

Budapeszt oraz sąsiadująca z nim Słowacja oskarżają Kijów o celowe blokowanie dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Ukraina twierdzi natomiast, że prowadzi naprawy infrastruktury po rosyjskim ataku z ubiegłego miesiąca.

Źródło: Reuters

''Śniadanie Rymanowskiego''. Fogiel: Rząd wykorzystuje żołnierzy do budowania poparcia dla programu SAFE Polsat News Polsat News