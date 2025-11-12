Brytyjczycy mówią "stop". Wymiana informacji wywiadowczych z USA wstrzymana

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Wielka Brytania wstrzymała wymianę informacji wywiadowczych z USA w związku z atakami na statki na Morzu Karaibskim u wybrzeży Wenezueli - donosi CNN. Brytyjczycy prawdopodobnie chcą uniknąć oskarżenia o współudział w atakach, które według nich mogą być niezgodne z międzynarodowym prawem.

USA przeprowadziły 14 ataków na statki na Morzu Karaibskim
USA przeprowadziły 14 ataków na statki na Morzu Karaibskim Pete Hegseth/XPUSTE

W skrócie

  • Wielka Brytania wstrzymała wymianę informacji wywiadowczych z USA w związku z atakami na statki na Morzu Karaibskim.
  • Brytyjczycy obawiają się oskarżeń o współudział w działaniach potencjalnie niezgodnych z prawem międzynarodowym.
  • Stany Zjednoczone przeprowadziły kilkanaście zabójczych ataków na statki podejrzane o przemyt u wybrzeży Wenezueli.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone poinformowały o przeprowadzeniu od września 14 ataków na statki u wybrzeży Wenezueli, w których zginęło ponad 70 osób.

Według informacji CNN, Wielka Brytania miała w związku z atakami wstrzymać wymianę informacji wywiadowczych z USA.

Wrze na Morzu Karaibskim. Brytyjczycy wstrzymują wymianę informacji

Brytyjczycy kontrolują kilka terytoriów na Morzu Karaibskim, gdzie stacjonują ich zasoby wywiadowcze. Do tej pory służby pomagały Stanom Zjednoczonym w identyfikacji statków podejrzanych o przemyt narkotyków.

Informacje te pomogły Straży Przybrzeżnej USA zlokalizować statki, przejąć niebezpieczne substancje i zatrzymać załogi, jednak urzędnicy obawiają się, że działania administracji Trumpa mogą być nielegalne.

CNN - powołując się na swoje źródła - donosi, że przerwa w wymianie informacji wywiadowczych rozpoczęła się ponad miesiąc temu.

Zobacz również:

Amerykanie chcieli nakłonić pilota Nicolasa Maduro do przekierowania jego samolotu. Operacja trwała kilkanaście miesięcy
Świat

Tajna operacja USA. Tak chcieli schwytać dyktatora, powstał podstępny plan

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera nie zaprzeczył tym doniesieniom. Pytany o sprawę powiedział: "Nie komentujemy kwestii bezpieczeństwa ani spraw wywiadu".

    Podobne stanowisku zajął urzędnik Pentagonu, z którym rozmawiał CNN. Przekazał on, że departament w rozmowach z mediami "nie porusza kwestii wywiadowczych".

    Ataki na statki u wybrzeży Wenezueli. "Wszyscy zginęli"

    W poniedziałek Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, przekazał w serwisie X, że poprzedniego dnia "przeprowadzono dwa śmiercionośne ataki kinetyczne na dwa statki obsługiwane przez wyznaczone organizacje terrorystyczne".

    "Oba ataki przeprowadzono na wodach międzynarodowych, a na pokładzie każdego statku znajdowało się trzech mężczyzn. Wszyscy zginęli. Żadne siły amerykańskie nie ucierpiały" - dodał.

    Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Türk określił amerykańskie ataki na domniemanych handlarzy narkotyków u wybrzeży Ameryki Południowej jako "niedopuszczalne" i stanowiące naruszenie międzynarodowego prawa.

    Wenezuela również twierdzi, że ataki są nielegalne, są zabójstwami i stanowią agresję wobec suwerennego państwa Ameryki Południowej.

    Zobacz również:

    USA wysłały lotniskowiec Gerald Ford w region Ameryki Łacińskiej
    Świat

    Wojsko szykuje się do wojny. Ruchy po groźbach Donalda Trumpa

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Mucha w "Graffiti": Nie trzeba zmieniać konstytucjiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze