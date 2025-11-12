W skrócie Wielka Brytania wstrzymała wymianę informacji wywiadowczych z USA w związku z atakami na statki na Morzu Karaibskim.

Brytyjczycy obawiają się oskarżeń o współudział w działaniach potencjalnie niezgodnych z prawem międzynarodowym.

Stany Zjednoczone przeprowadziły kilkanaście zabójczych ataków na statki podejrzane o przemyt u wybrzeży Wenezueli.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone poinformowały o przeprowadzeniu od września 14 ataków na statki u wybrzeży Wenezueli, w których zginęło ponad 70 osób.

Według informacji CNN, Wielka Brytania miała w związku z atakami wstrzymać wymianę informacji wywiadowczych z USA.

Wrze na Morzu Karaibskim. Brytyjczycy wstrzymują wymianę informacji

Brytyjczycy kontrolują kilka terytoriów na Morzu Karaibskim, gdzie stacjonują ich zasoby wywiadowcze. Do tej pory służby pomagały Stanom Zjednoczonym w identyfikacji statków podejrzanych o przemyt narkotyków.

Informacje te pomogły Straży Przybrzeżnej USA zlokalizować statki, przejąć niebezpieczne substancje i zatrzymać załogi, jednak urzędnicy obawiają się, że działania administracji Trumpa mogą być nielegalne.

CNN - powołując się na swoje źródła - donosi, że przerwa w wymianie informacji wywiadowczych rozpoczęła się ponad miesiąc temu.

Rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera nie zaprzeczył tym doniesieniom. Pytany o sprawę powiedział: "Nie komentujemy kwestii bezpieczeństwa ani spraw wywiadu".

Podobne stanowisku zajął urzędnik Pentagonu, z którym rozmawiał CNN. Przekazał on, że departament w rozmowach z mediami "nie porusza kwestii wywiadowczych".

Ataki na statki u wybrzeży Wenezueli. "Wszyscy zginęli"

W poniedziałek Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, przekazał w serwisie X, że poprzedniego dnia "przeprowadzono dwa śmiercionośne ataki kinetyczne na dwa statki obsługiwane przez wyznaczone organizacje terrorystyczne".

"Oba ataki przeprowadzono na wodach międzynarodowych, a na pokładzie każdego statku znajdowało się trzech mężczyzn. Wszyscy zginęli. Żadne siły amerykańskie nie ucierpiały" - dodał.

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Türk określił amerykańskie ataki na domniemanych handlarzy narkotyków u wybrzeży Ameryki Południowej jako "niedopuszczalne" i stanowiące naruszenie międzynarodowego prawa.

Wenezuela również twierdzi, że ataki są nielegalne, są zabójstwami i stanowią agresję wobec suwerennego państwa Ameryki Południowej.

Mucha w "Graffiti": Nie trzeba zmieniać konstytucji Polsat News Polsat News