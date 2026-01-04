Brytyjczycy i Francuzi uderzyli w Syrii. "Zniszczono podziemne tunele"
Francja oraz Wielka Brytania przeprowadził w sobotę wspólnie uderzenie na cele związane z Państwem Islamskim (IS) na terytorium Syrii - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. - Ta operacja pokazuje nasze przywództwo i determinację w walce z terroryzmem - przekazał minister obrony John Healey.
W skrócie
- Francja i Wielka Brytania przeprowadziły wspólny nalot na cele Państwa Islamskiego w Syrii.
- Podczas ataku zniszczono podziemne tunele, w których IS przechowywało broń.
- Minister obrony Wielkiej Brytanii podkreślił znaczenie operacji i profesjonalizm żołnierzy.
Do przeprowadzenia sobotnich nalotów Wielka Brytania wykorzystała bomby kierowane Paveway IV, które zostały wystrzelone z samolotów Typhoon FGR4 - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W wyniku ataku zniszczono podziemne tunele, w których Państwo Islamskie najprawdopodobniej przechowywało broń - zaznaczono.
"Nie ma oznak, by atak stanowił jakiekolwiek zagrożenie dla ludności cywilnej. Nasz samolot wrócił bezpiecznie do bazy" - poinformowano w komunikacie brytyjskiego resortu obrony.
Bombardowanie miało miejsce w górskim rejonie na północ od miasta Palmyra. Podziemne tunele wykorzystywane przez IS zostały odkryte wcześniej w trakcie patrolu przez brytyjskie samoloty zwiadowcze.
Francja i Wielka Brytania uderzyły w cele w Syrii
Sobotnie uderzenie na cele w Syrii skomentował minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. - Ta operacja pokazuje nasze brytyjskie przywództwo i determinację, by ramię w ramię z naszymi sojusznikami eliminować wszystkie oznaki odrodzenia Państwa Islamskiego i jego niebezpiecznej i brutalnej ideologii na Bliskim Wschodzie - powiedział.
Wyraził również podziękowania za "profesjonalizm i odwagę" wszystkim żołnierzom zaangażowanym w atak. - Byli wśród tysięcy przedstawicieli brytyjskiego personelu wojskowego wysłanego w okresie świąt i Nowego Roku - stwierdził Healey.
- Ta operacja mająca na celu eliminację niebezpiecznych terrorystów zagrażających naszemu życiu pokazuje, że nasze siły zbrojne są gotowe przez cały rok do działania, by chronić Wielką Brytanię w kraju i zagranicą - dodał.