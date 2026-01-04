Brytyjczycy i Francuzi uderzyli w Syrii. "Zniszczono podziemne tunele"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Francja oraz Wielka Brytania przeprowadził w sobotę wspólnie uderzenie na cele związane z Państwem Islamskim (IS) na terytorium Syrii - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. - Ta operacja pokazuje nasze przywództwo i determinację w walce z terroryzmem - przekazał minister obrony John Healey.

Nowoczesny myśliwiec wojskowy lecący po niebie na tle jasnych chmur, w prawym górnym rogu wstawka z mapą przedstawiającą lokalizację oznaczoną pinezką w terenie górzystym.
Wielka Brytania i Francja uderzyły w cele Państwa Islamskiego w SyriiGoogle Earth / Joe Giddens/PA ImagesGetty Images

W skrócie

  • Francja i Wielka Brytania przeprowadziły wspólny nalot na cele Państwa Islamskiego w Syrii.
  • Podczas ataku zniszczono podziemne tunele, w których IS przechowywało broń.
  • Minister obrony Wielkiej Brytanii podkreślił znaczenie operacji i profesjonalizm żołnierzy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do przeprowadzenia sobotnich nalotów Wielka Brytania wykorzystała bomby kierowane Paveway IV, które zostały wystrzelone z samolotów Typhoon FGR4 - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W wyniku ataku zniszczono podziemne tunele, w których Państwo Islamskie najprawdopodobniej przechowywało broń - zaznaczono.

"Nie ma oznak, by atak stanowił jakiekolwiek zagrożenie dla ludności cywilnej. Nasz samolot wrócił bezpiecznie do bazy" - poinformowano w komunikacie brytyjskiego resortu obrony.

Zobacz również:

Dowództwo USA przeprowadziło ataki na ponad 70 celów Państwa Islamskiego w Syrii
Świat

Potężne uderzenie USA w Syrii. Wykorzystano pociski precyzyjnego rażenia

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Bombardowanie miało miejsce w górskim rejonie na północ od miasta Palmyra. Podziemne tunele wykorzystywane przez IS zostały odkryte wcześniej w trakcie patrolu przez brytyjskie samoloty zwiadowcze.

    Francja i Wielka Brytania uderzyły w cele w Syrii

    Sobotnie uderzenie na cele w Syrii skomentował minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. - Ta operacja pokazuje nasze brytyjskie przywództwo i determinację, by ramię w ramię z naszymi sojusznikami eliminować wszystkie oznaki odrodzenia Państwa Islamskiego i jego niebezpiecznej i brutalnej ideologii na Bliskim Wschodzie - powiedział.

    Wyraził również podziękowania za "profesjonalizm i odwagę" wszystkim żołnierzom zaangażowanym w atak. - Byli wśród tysięcy przedstawicieli brytyjskiego personelu wojskowego wysłanego w okresie świąt i Nowego Roku - stwierdził Healey.

    - Ta operacja mająca na celu eliminację niebezpiecznych terrorystów zagrażających naszemu życiu pokazuje, że nasze siły zbrojne są gotowe przez cały rok do działania, by chronić Wielką Brytanię w kraju i zagranicą - dodał.

    Zobacz również:

    Kolumna amerykańskiego wojska w Syrii. Zdjęcie ilustracyjne
    Świat

    Amerykańscy żołnierze zginęli w pułapce, Trump żądał odwetu. Nowe informacje

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Czarzasty: Ja nie zamroziłem żadnej ustawy panu prezydentowiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze