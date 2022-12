Wielka Brytania. Brutalny mord w pubie na oczach świadków

Napastnika zatrzymano w odległości mili od lokalu. To 44-letni mężczyzna. "Świadkowie przekazali, że policja obezwładniła pijanego mężczyznę około godziny 18:40" - czytamy.

44-latek został przewieziony do aresztu. - Moje myśli i kondolencje są z rodziną ofiary w tym bardzo trudnym czasie - przekazał w rozmowie z mediami główny inspektor Louise Metcalfe.

Jak dodał, śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja bada okoliczności zdarzenia. - Ofiara została zaatakowana w ruchliwym pubie w czasie, gdy wokół było wielu ludzi, którzy widzieli, co się stało. Potrzebuję każdego, kto był w pubie i widział incydent lub co do niego doprowadziło, aby się z nami skontaktował - zaapelował funkcjonariusz.