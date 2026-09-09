W skrócie Brytyjska policja zatrzymała 46-letniego Pawła J. w związku z zabójstwem 42-letniego Damiana B. w Worcester.

Podejrzany odmówił składania zeznań podczas wstępnego przesłuchania i domagał się polskiego tłumacza. Kolejne przesłuchanie zaplanowano na listopad 2026 roku.

Śmierć Damiana B. to kolejny przypadek głośnego zabójstwa Polaka w Wielkiej Brytanii po wcześniejszym zgonie 18-letniego Henry'ego Nowaka.

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Do zabójstwa 42-letniego Damiana B. doszło w Worcester w Wielkiej Brytanii 1 września.

Lokalni policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie dotyczące mężczyzny z kilkoma poważnymi, zagrażającymi życiu ranami. Nasz rodak trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

W związku ze sprawą 3 września zatrzymano Pawła J., który w ocenie śledczych zabił 42-latka. We wtorek 46-latek po raz pierwszy stanął przed sądem w ramach wstępnego przesłuchania, odmówił jednak składania zeznań. Mężczyzna potwierdził jedynie swoje dane i zażądał sprowadzenia polskiego tłumacza.

Wielka Brytania. Zabójstwo 42-letniego Polaka. Zatrzymano Pawła J.

Następne przesłuchanie Pawła J. zaplanowano na 17 listopada. Jeżeli podejrzany nie przyzna się do winy i zaprzeczy stawianym mu zarzutom, jego proces ruszy w styczniu 2027 roku.

Dziennikarze portalu Worcester News przekazali, że pod domem zabitego Polaka członkowie lokalnej społeczności masowo zostawiają kwiaty, polskie flagi i kartki. "Spoczywaj w pokoju. Zasługiwałeś na więcej czasu, więcej wspomnień i dłuższe życie" - napisano na jednej z nich.

Na zdjęciach z Wylds Lane, gdzie mieszkał 42-latek, widać także bukiet przewiązany biało-czerwoną flagą. Przedstawiciele polskiej mniejszości nie kryją szoku po niespodziewanej śmierci Damiana B.

Kolejna śmierć Polaka na Wyspach. Wcześniej zginął Henry Nowak

Zabójstwo Damiana B. to kolejna głośna sprawa związana z Polonią w Wielkiej Brytanii. Jakiś czas temu opinię publiczną poruszyły informacje o śmierci Henry'ego Nowaka, 18-letniego studenta polskiego pochodzenia.

3 grudnia 2025 roku w Southampton 23-letni Vickrum Digwa ugodził go ceremonialnym nożem. Po zadaniu ciosów okłamał policjantów, że to on padł ofiarą ataku na tle rasistowskim.

Po opublikowaniu nagrań z kamer policyjnych, na których widać, że po przybyciu na miejsce funkcjonariusze nie udzielili 18-latkowi pierwszej pomocy, a zamiast tego skuli go kajdankami, doszło do protestów.

Mimo próśb o pomoc Nowak początkowo jej nie uzyskał. - Nie wydaje mi się, chłopie - odpowiedział jeden z funkcjonariuszy na słowa studenta, że jest ranny. Po ogłoszeniu wyroku ojciec ofiary, Mark Nowak, stwierdził, że różnica w traktowaniu zabójcy i jego syna była "nie do zniesienia".

Źródło: Worcester News



