Bruksela zmienia zdanie. Przepisy o odsyłaniu migrantów zostaną zmienione

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek propozycję reformy przepisów azylowych mającą ułatwić odsyłanie migrantów do bezpiecznych państw trzecich. To rozwiązanie przewidziane w pakcie o migracji i azylu.