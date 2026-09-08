W skrócie Po pogrzebie byłego serbskiego generała Ratko Mladicia w Belgradzie z udziałem tłumów Unia Europejska wyraziła oburzenie wobec tych wydarzeń.

Wysocy rangą urzędnicy serbscy uczestniczyli w pogrzebie, a oficjalne gesty zostały uznane przez szefową KE i przewodniczącego Rady Europejskiej za niezgodne z wartościami europejskimi.

Ratko Mladić został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny ONZ za ludobójstwo w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa, gdzie zginęły tysiące osób.

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"Obrazy z wczorajszego pogrzebu Ratko Mladicia w Belgradzie były szokujące" - napisała we wtorek na platformie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Oficjalne poparcie oraz obecność niektórych wysokich rangą serbskich urzędników na pogrzebie są godne ubolewania. Świadczą one o niezdolności do zmierzenia się z mrocznym rozdziałem w najnowszej historii Europy i są utrudnieniem na drodze Serbii do Unii Europejskiej" - dodała von der Leyen.

W ten sam sposób zareagował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

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Dzień wcześniej, rzeczniczka KE Paula Pinho nazwała "gloryfikowanie zbrodniarzy wojennych i negowanie ludobójstwa" sprzecznymi z wartościami europejskimi.

Pogrzeb Ratko Mladicia. UE oburzona, tłumy na uroczystości

W poniedziałek tysiące ludzi zgromadziły się w Belgradzie na pogrzebie byłego generała bośniackich Serbów Ratko Mladicia - podała agencja Reutera. Ten zmarł w zeszłym tygodniu w wieku 84 lat w więzieniu ONZ w Hadze. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

W tłumie przed kościołem zobaczyć można było serbskie flagi czy zdjęcia Mladicia w tradycyjnej czapce wojskowej. Nabożeństwo odprawiła głowa serbskiego Kościoła prawosławnego, patriarcha Porfiriusz.

Trumna byłego generała była otoczona przez uzbrojonych żołnierzy w mundurach polowych i eskortowana przez orkiestrę dętą. Została następnie przewieziona ulicami wypełnionymi ludźmi, którzy skandowali jego imię. Zbrodniarza pochowano na pobliskim cmentarzu obok jego córki, która zmarła w 1994 roku.

Według Reutera był to jeden z największych publicznych pogrzebów w Serbii od upadku komunizmu w 1990 roku. Pokazał, jak bardzo Mladić jest nadal czczony przez wielu w Serbii oraz w autonomicznej Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie.

Minister sprawiedliwości Nenad Vujić nazywał śmierć generała "smutną wiadomością dla całego narodu serbskiego" i mówił o honorach należnych generałowi.

Ziemowit Szczerek, w zeszłym tygodniu pisał Interii, że w Banja Luce, nieformalnej stolicy Republiki Serbskiej, ludzie przychodzili na nabożeństwa odprawiane w jego intencji i palili mu świece. W samej Serbii obraz reakcji był jednak bardziej niejednoznaczny. Część obywateli protestowała przeciwko jego honorowaniu.

Ratko Mladić. Za co skazano serbskiego generała?

Międzynarodowy Trybunał Karny ONZ ds. byłej Jugosławii uznał Mladicia za winnego ludobójstwa za jego rolę w masakrze w Srebrenicy w 1995 r., w której zginęło około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów - mężczyzn i chłopców - po tym, jak siły bośniackich Serbów opanowały wyznaczoną przez ONZ enklawę.

Mladić został również skazany za 43-miesięczne oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło około 10 tys. osób. Te wydarzenia są uznawane za jedne z najkrwawszych w powojennej Europie.

Źródła: Reuters, AFP



