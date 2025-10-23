W skrócie Parlament Europejski krytykuje serbskie władze za represje wobec protestujących i naruszenia praworządności.

Europosłowie zwracają uwagę na rosnące wpływy Rosji w regionie i apelują o jasną deklarację ze strony Serbii w sprawie polityki zagranicznej.

Serbia, mimo procesu akcesyjnego z UE, wciąż utrzymuje silne relacje z Rosją i nie dołączyła do zachodnich sankcji wobec Moskwy.

Parlament Europejski w rezolucji z 21 października stanowczo potępił działania serbskich władz, wyliczając ich przewinienia.

W opublikowanym na stronach PE dokumencie czytamy m.in. o niegasnących protestach po tragedii w Nowym Sadzie, "bezprecedensowych demonstracjach studentów domagających się sprawiedliwości" oraz fali przemocy serbskich służb.

Zdaniem unijnych przedstawicieli represje wobec osób sprzeciwiających się serbskim władzom nasiliły się, a prezydent Alaksandar Vuczić zaostrzał retorykę, sięgając po "nieludzki" język.

Parlament Europejski naciska na Serbię. W tle rosyjski wątek

PE upamiętnił 16 ofiar śmiertelnych katastrofy budowlanej na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie w 2024 roku i zaapelował do rządzących Serbią o natychmiastowe zmiany.

Jak czytamy w rezolucji, parlamentarzyści popierają prawo protestujących do pokojowego manifestowania, potępiają "falę przemocy, zastraszania, aresztowań" i wzywają Serbię do uszanowania wolności mediów.

Parlament Europejski w dokumencie zwraca również uwagę na rosyjskie wpływy w regionie. Europosłowie wprost potępili "jawną ingerencję Federacji Rosyjskiej w serbskie protesty". Wskazali przy tym na inspirowaną przez Moskwę dezinformację w postaci narracji urzędników, a także samego Władimira Putina, jakoby masowe protesty w Serbii były częścią "wspieranej przez Zachód 'kolorowej rewolucji'".

W tym kontekście PE wskazał na negocjacje akcesyjne w sprawie wstąpienia Serbii do Unii Europejskiej i postawił ultimatum. Te trwają od 2014 roku. Wniosek o członkostwo w UE Belgrad złożył natomiast w 2009 roku.

Zachód czy Rosja? Stanowczy apel Brukseli. Serbia musi wybrać

Europarlament podkreślił, że negocjacje powinny postępować "wyłącznie w oparciu wymierne i trwałe postępy" w kwestiach podstawowych - praworządności, walki z korupcją, niezależności systemu sądownictwa, wolności mediów, reform administracji państwowej czy dostosowania się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

W dokumencie wskazano również na postawę Serbii wobec Rosji, przede wszystkim w kontekście sankcji nakładanych przez Zachód na Moskwę po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Zdaniem europejskich parlamentarzystów niezgodne z europejskimi wartościami i kursem jest balansowanie między Brukselą a Moskwą. PE zaapelował do serbskich władz o jasny wybór geopolitycznej drogi - dalsza współpraca z UE i reformy demokratyczne albo utrzymywanie stosunków z Rosją.

Tymczasem z Belgradu płyną sygnały, z których może wynikać, że tamtejsze władze chcą utrzymać relacje z Moskwą, a nawet je rozwijać. Pod koniec września szef MSZ Serbii Marko Djurić spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Deklarował tam "chęć zacieśniania współpracy z Kremlem".

Serbia, mimo iż jest krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej, nie przyłączyła się do sankcji nakładanych na Rosję z powodu jej inwazji na Ukrainę.

Najważniejsi politycy Serbii wciąż utrzymują regularne kontakty z rosyjskimi odpowiednikami.

Źródła: RBC-Ukraina

