Broń jądrowa USA w Polsce? Sprzeczne doniesienia, jest głos z Pentagonu

W skrócie Urzędnik Pentagonu nie potwierdził informacji o rozmowach z Polską i Litwą dotyczących rozmieszczenia broni jądrowej, podkreślając brak komentarza w sprawie medialnych doniesień i decyzji o rozmieszczeniu sił.

Według "Financial Times", Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej o kolejne kraje, w tym Polskę i część państw bałtyckich, a dyskusje mają być prowadzone w strukturach NATO.

Wiceszef MON Paweł Zalewski zaprzeczył informacjom o rozmowach na temat rozmieszczenia głowic jądrowych w Polsce, wskazując jednocześnie na toczące się negocjacje o poprawę warunków odstraszania nuklearnego i roli Polski w tym zakresie.

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Pytany o potwierdzenie informacji o toczących się dyskusjach z Polską i Litwą, urzędnik Pentagonu powiedział, że resort "nie komentuje doniesień medialnych, ani spekulacji na temat potencjalnych decyzji dotyczących rozmieszczenia sił".

"Stany Zjednoczone i NATO stale oceniają sytuację bezpieczeństwa i podejmują kroki niezbędne do utrzymania bezpiecznego, skutecznego i wiarygodnego środka odstraszającego" - dodał.

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Jest to reakcja na doniesienia "Financial Times" o tym, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej poza sześć państw, w których obecnie znajdują się zdolne do jej przenoszenia samoloty.

Ewentualne decyzje oznaczałyby zwiększenie liczby krajów goszczących tzw. samoloty podwójnego zastosowania (DCA), zdolne do wykonywania misji konwencjonalnych i nuklearnych.

Z informacji "Financial Times" wynika, że zainteresowanie posiadania takiej infrastruktury wyrażają państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska oraz część krajów bałtyckich. Rozmowy w tej sprawie mają być prowadzone w ramach struktur Sojuszu.

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Minister obrony Litwy Robertas Kaunas potwierdził, że takie rozmowy się rozpoczęły.

- Dyskusje rzeczywiście się toczą. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ obowiązuje klauzula poufności, ale Litwa na pewno nie stoi z boku - powiedział minister we wtorek dziennikarzom w litewskim Sejmie.

Jak dodał, broń jądrowa wzmacnia bezpieczeństwo, dlatego państwa powinny podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia obrony, niezależności i skutecznego odstraszania.

W środę rano w Programie Trzecim Polskiego Radia do kwestii ewentualnych negocjacji z USA odniósł się wiceszef MON odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe Paweł Zalewski.

Zaprzeczył on, że toczą się jakiekolwiek rozmowy dotyczące rozmieszczenia w Polsce sojuszniczych głowic jądrowych, jednak, jak powiedział, trwają rozmowy "o tym, by stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego, i aby Polska w tym odegrała istotną rolę".

- Natomiast nie rozmawiamy o rozszerzeniu stacjonowania broni nuklearnej na Polskę - powiedział Zalewski.





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