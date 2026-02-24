W skrócie Kim Dzong Un powierzył swojej córce Kim Ju Ae kierownicze stanowisko w biurze ds. rakiet nadzorującym siły nuklearne Pjongczangu.

Kim Ju Ae ma około 13 lat i coraz częściej pojawia się publicznie z ojcem oraz wydaje niektóre polecenia, choć formalnie szefem pozostaje generał Jang Chang Ha.

Kim Dzong Un został ponownie jednogłośnie wybrany na sekretarza generalnego podczas IX Zjazdu Partii Pracy Korei, a jego wybór wsparł Xi Jinping.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nastoletnia Kim Ju Ae została awansowana przez swojego ojca na stanowisko "zbliżone do dyrektorskiego" w biurze ds. rakiet - twierdzi wysoko postawiony południowokoreański urzędnik cytowany przez "Chosun Ilbo". Informację o nowej roli córki Kim Dzong Una miały przekazać służby wywiadowcze.

Choć dokładny wiek córki dyktatora nigdy nie został podany do publicznej wiadomości, to szacuje się, że Ju Ae ma około 13 lat. "Coraz częściej towarzyszy ona Najwyższemu Przywódcy w publicznych wystąpieniach, w tym na poligonach testowych rakiet. Podsyciło to spekulacje, że jest faworytką do zastąpienie Kima. Stanowiłoby to historyczne odejście od tradycji dynastycznej faworyzującej męskich następców" - wskazuje anglojęzyczne wydanie "Newsweeka".

Korea Północna. Córka Kim Dzong Una nadzoruje rakiety. To nastolatka

Według dziennikarzy powołujących się na ustalenia południowokoreańskiego wywiadu nowe stanowisko nastolatki miałoby ją przygotować do objęcia dowodzenia nad Koreańską Armią Ludową. Już teraz ma sama wydawać niektóre polecenia, choć formalnie szefem struktur nadzorujących broń nuklearną od 2023 r. pozostaje doświadczony generał Jang Chang Ha.

O rosnącej roli Kim Ju Ae informowaliśmy w lutym. Obecność nastolatki na oficjalnych wiecach zainteresowała Południowokoreańską Agencję Wywiadowczą (NIS).

- W przeszłości NIS opisywała Kim Ju Ae jako osobę uczącą się roli następcy, lecz teraz użyto sformułowania, że znajduje się ona na etapie bycia wewnętrznie mianowaną następczynią - informował poseł Lee Seong Kweun po zamkniętym spotkaniu z wywiadem.

Kim Dzong Un utrzymuje władze. Jednogłośna decyzja

W niedzielę Kim Dzong Un został ponownie jednogłośnie wybrany na sekretarza generalnego podczas IX Zjazdu Partii Pracy Korei w Pjongjangu. Reżimowa propaganda argumentowała, że jego wybór, który nastąpił w niedzielę, jest aktem "niewzruszonej woli" wszystkich członków partii oraz żołnierzy.

W przyjętej uchwale obwieszczono, że pod "światłym kierownictwem" Kima siły odstraszania wojennego, z "trzonem w postaci broni jądrowej", uległy "radykalnej poprawie". Dzięki temu państwo ma dynamicznie kroczyć ścieżką rozwoju, skutecznie opierając się - jak to określono - "surowym wyzwaniom historii" i międzynarodowym sankcjom.

Gratulacje Kim Dzong Unowi złożył przywódca Chin Xi Jinping. W depeszy opublikowanej przez chińskie MSZ podkreślił wagę sojuszu z "socjalistycznym sąsiadem" w obliczu "splotu chaosu" na świecie i wezwał do napisania "nowego rozdziału przyjaźni".

Źródło: "Chosun Ilbo", "Newsweek"

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

Czwarta rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Zalewski w ''Graffiti'': W naszym interesie jest obrona Ukrainy Polsat News Polsat News