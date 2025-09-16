Według agencji, która powołała się na swoje źródła w administracji, wiceszef Pentagonu Elbridge Colby zatwierdził do dwóch pakietów broni wartych po 500 mln dolarów - zgodnie z nowym mechanizmem Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Pakiety miały uzyskać aprobatę resortu obrony i wkrótce powinny zostać wysłane.

Wojna w Ukrainie. USA zatwierdził pakiety dla Kijowa

Źródła agencji nie podały dokładnego spisu broni zawartej w pakietach, lecz potwierdziły, że chodzi o "rzeczy, o które prosili" Ukraińcy i które umożliwiły im dotąd ustabilizowanie linii frontu.

Na liście ukraińskich priorytetów od dawna znajdowały się systemy obrony powietrznej, pociski artyleryjskie, czy rakiety dalekiego zasięgu.

Administracja Trumpa wysyłała dotychczas na Ukrainę broń w ramach pakietów zatwierdzonych jeszcze przez prezydenta Joe Bidena.

Szczyt NATO w Hadze. Uzbrojenie dla Ukrainy za 10 mld dolarów

W myśl nowego mechanizmu, ogłoszonego przez Trumpa przed czerwcowym szczytem NATO w Hadze, za nowe amerykańskie dostawy płacić mają państwa NATO.

Norwegia, Dania, Szwecja i Holandia ogłosiły dotychczas zakup broni za 1 mld dolarów, zaś Niemcy - za kolejne 500 mln w ramach PURL.

Według agencji Reutera, docelowo na Ukrainę ma trafić w ten sposób uzbrojenie o wartości nawet 10 mld dolarów.

Również podczas szczytu Sojuszu w Holandii Trump zapowiedział dostarczenie Ukrainie 17 systemów Patriot. Pytany o tę sprawę we wtorek, nie odpowiedział wprost, twierdząc tylko że "kocha Ukrainę", lecz znajduje się ona w dużych tarapatach.

"Wydarzenia": Wojska medyczne. Kosiniak-Kamysz powołał dowództwo nowej formacji Polsat News