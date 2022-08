British Airways wstrzymuje sprzedaż biletów, w tym na loty do Polski

Linie lotnicze British Airways na co najmniej tydzień wstrzymują sprzedaż biletów z Heathrow na trasach krajowych i europejskich. Decyzja dotyczy również lotów do Polski. Podróżujący z brytyjskiego lotniska nie będą mogli kupić nowych biletów do Warszawy do 8 sierpnia włącznie, a do Krakowa do 9 sierpnia. Loty z Heathrow w tym czasie nie zostały odwołane.

Zdjęcie Z powodu problemów brytyjski przewoźnik już wcześniej odwołał 30 tys. połączeń / AFP