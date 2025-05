Brazylijskie służby rozpracowały Rosjan. Mieli "fabrykę szpiegów"

Rosyjskie służby wysyłały swoich agentów do Brazylii, by nabyli fałszywe tożsamości. W ten sposób Rosjanie stworzyli w tym południowoamerykańskim państwie swoją "fabrykę szpiegów" - informuje dziennik "New York Times".