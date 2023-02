Brazylia. Tragiczny wpadek w szpitalu. Nie żyje 40-letni mężczyzna

Oprac.: Dawid Kryska Świat

40-letni prawnik z Brazylii został postrzelony podczas wizyty w szpitalu. Obrażenia mężczyzny były na tyle poważne, że nie udało się go uratować. W placówce nie doszło jednak do strzelaniny, a do tragicznego wypadku, którego z pewnością można było uniknąć.

Zdjęcie Tragiczny wypadek podczas badania rezonansem magnetycznym / Flickr/Province of British Columbia /