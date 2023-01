Lula poinformował, że udał się do pałacu prezydenckiego i budynku Sądu Najwyższego po tym, jak zwolennicy byłego prezydenta Jaira Bolsonaro wdarli się do budynków rządowych w stolicy kraju Brasilii. Do napaści doszło w niedzielne popołudnie.

"Jutro wracamy do pracy w pałacu prezydenckim. Zawsze demokracja" - zakończył swój wpis obecny przywódca Brazylii.