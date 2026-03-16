W skrócie Trzech Polaków zostało aresztowanych na Słowacji po wysadzeniu bankomatu i ucieczce przed policją.

Podczas pościgu sprawcy użyli kolczatek, padły strzały ze strony policji, a pojazd uciekinierów wypadł z drogi.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, zniszczenia mienia, napaści na funkcjonariuszy oraz spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu drogowym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do incydentu doszło w ubiegły czwartek w miejscowości Demänovská Dolina na Słowacji. Tamtejsza policja otrzymała informację, że doszło tam do wysadzenia jednego z bankomatów w celu kradzieży pieniędzy.

Sprawcami okazało się trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy po wybuchu wsiedli do samochodu i odjechali z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku. Słowacka policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania pojazdu. W akcję zaangażowano wiele jednostek policji, a także helikopter i drony.

Brawurowy pościg na Słowacji. Padły strzały

Funkcjonariuszom udało się namierzyć poszukiwany samochód. Policjanci rozpoczęli pościg, który jednak zakończył się w miejscowości Lazisko. Sprawcy napadu zaczęli bowiem wyrzucać na drogę tzw. kolczatki, które przebiły opony w radiowozie i uniemożliwiły dalszy pościg.

Samochód został ponownie namierzony w okolicach Rużomberka, gdy kierował się w kierunku Orawy. W trakcie kolejnej próby zatrzymania pojazdu policjanci oddali strzały ostrzegawcze, jednak kierowca nie zareagował na nie.

W związku z tym jeden z funkcjonariuszy przestrzelił oponę uciekającego samochodu. Chwilę później auto wpadło w poślizg, wypadło z drogi i uderzyło w ogrodzenie domu jednorodzinnego.

Trzej mężczyźni opuścili pojazd i próbowali uciekać pieszo, jednak obecnym na miejscu funkcjonariuszom udało się ich zatrzymać.

Trzech Polaków zatrzymanych na Słowacji

Jak się okazało, wszyscy zatrzymani są obywatelami Polski. To mężczyźni w wieku 46, 48 i 53 lat.

Sprawcy usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, zniszczenia mienia oraz napaści na funkcjonariuszy. Poza tym 48-letni kierowca usłyszał również zarzut spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu drogowym. Do sądu wpłynął wniosek o ich tymczasowe aresztowanie.

"Dziękujemy spostrzegawczym obywatelom, którzy nie zawahali się i natychmiast po wybuchu bankomatu skontaktowali się z policją. To właśnie ich szybka reakcja i odpowiedzialne podejście znacznie przyczyniły się do szybkiej interwencji i zatrzymania podejrzanych" - napisała w niedzielnym komunikacie słowacka policja.

