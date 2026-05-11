W skrócie Niemcy i Ukraina planują razem produkować drony dalekiego zasięgu w ramach inicjatywy nazwanej "Brave Germany".

W ramach porozumienia podpisano list intencyjny dotyczący współpracy obronnej, obejmujący rozwój technologiczny i wsparcie dla firm z branży z obu krajów.

Niemcy będą też analizować ukraińskie doświadczenia w nowoczesnej wojnie na potrzeby Bundeswehry.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius i minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow podpisali w poniedziałek list intencyjny w sprawie pogłębienia współpracy w zakresie rozwoju technologii obronnych - poinformowała agencja Ukrinform.

Podpisanie umowy nastąpiło tego samego dnia, w którym Pistorius przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą.

Niemcy ogłaszają współpracę z Ukrainą. Inicjatywa "Brave Germany"

Jak podaje Ukrinform, niemiecki minister wraz ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ogłosili start wspólnej inicjatywy "Brave Germany", której celem jest rozwijanie technologii obronnych i wspieranie innowacyjnych startupów.

"Projekt, wspierany przez ukraińską platformę technologii obronnych Brave1, będzie przyznawał dotacje ukraińskim i niemieckim firmom działającym w sektorze obronnym" - poinformowało serwis Kyiv Independent Ministerstwo Obrony Ukrainy.

- Dziś Niemcy są wiodącym światowym dostawcą pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy i odpowiadają za około jedną trzecią całej pomocy dla naszego kraju - mówił Fedorow.

- Chciałbym również wyrazić swoją wdzięczność za jakość tego wsparcia i za pomoc udzieloną w kluczowych obszarach naszej obronności - przede wszystkim w obronie powietrznej - dodał ukraiński minister.

Patrioty, systemy IRIS-T, Taurusy i drony. Co obejmuje umowa Kijowa z Berlinem?

Fedorow przypomniał, że w kwietniu Kijów i Berlin podpisały umowę na zakup setek pocisków dla systemów obrony powietrznej Patriot, a Niemcy już zaczęły finansować tę transakcję.

- W przyszłym roku zaczniemy otrzymywać te pociski. Jest to dla nas bezprecedensowy pakiet pomocy - powiedział ukraiński minister, dziękując Niemcom za wsparcie również w innych obszarach obrony powietrznej, w tym za finansowanie dronów przechwytujących, systemów IRIS-T i pocisków do nich.

Według Fedorowa Ukraina nadal jest zainteresowana niemieckimi rakietami Taurus. Niemcy, jak dotąd, nie zdecydowały się na ich przekazanie. Pociski te mają zasięg do 500 kilometrów i Kijów dysponuje już sprzętem o podobnych możliwościach. - Nigdy nie można mieć za dużo tej broni - powiedział ukraiński minister.

- Wszyscy widzieliśmy ataki na Rosję z odległości 1500 kilometrów. Dlatego Ukraina dobrze odrabia swoją pracę domową - dodał Fedorow, nie precyzując jednak, o jakie systemy uzbrojenia chodzi.

Drony, które mogą pokonać setki kilometrów. Niemiecki minister zapowiada

Niemcy i Ukraina planują także wspólnie opracować drony o różnym zasięgu, w tym systemy zdolne do pokonywania odległości do 1500 kilometrów.

- Dotyczy to, oczywiście, między innymi wspólnego opracowywania i produkcji bezzałogowców o różnym zasięgu lotu: od mniej niż 100 kilometrów do 1500 kilometrów - mówił Boris Pistorius.

Według niemieckiego ministra obrony rozwój dronów dalekiego zasięgu "jest kluczowy dla odstraszania rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę wojskową". Zauważył, że gdyby drony te były używane na dużą skalę, mogłyby skutecznie tłumić i niszczyć wrogie systemy obrony powietrznej. W jego ocenie byłaby to zdolność, "nad którą intensywnie pracuje również NATO".

Pistorius dodał również, że Niemcy są zainteresowane rozszerzeniem partnerstwa obronnego z Ukrainą i wykorzystaniem ukraińskich doświadczeń w prowadzeniu nowoczesnej wojny. Stwierdził, że Berlin analizuje ukraińskie systemy zarządzania walką oraz doświadczenia bojowe Sił Zbrojnych Ukrainy na potrzeby Bundeswehry.

