Braun namawia do zniesienia sankcji na Rosję. Chce powrotu do "business as usual"

- Nie będzie żadnego życia, jeśli nie powrócimy do "business as usual" - oświadczył w Berlinie poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Polski polityk, wraz z przedstawicielami AfD, przekonywał do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Zdaniem uczestników konferencji obecna polityka Unii Europejskiej nie reprezentuje interesów Europejczyków.

Zdjęcie Poseł Konfederacji Grzegorz Braun / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News