Jego wuj był prezydentem Stanów Zjednoczonych, ojciec senatorem i prokuratorem generalnym. Teraz on sam - Robert F. Kennedy Jr. - wystartuje w wyścigu o Biały Dom, choć nie był do tej pory politykiem. Wcześniej chciał ubiegać się o nominację z ramienia demokratów, jak jego przodkowie. Zmienił jednak zdanie i w wyborach weźmie udział jako kandydat niezależny. Choć słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i propagowania teorii spiskowych, co siódmy Amerykanin chce na niego zagłosować.