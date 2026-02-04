W skrócie Były książę Andrzej wyprowadził się z dotychczasowej rezydencji po ujawnieniu nowych informacji dotyczących sprawy Epsteina.

Lokalne media wskazują, że wyjazd do Sandringham miał charakter "upokarzający" dla Andrzeja.

Z dokumentów Departamentu Sprawiedliwości USA wynika, że były książę utrzymywał kontakt z Epsteinem. Po ujawnieniu tych informacji król Karol III odebrał mu tytuły.

Reuters poinformował w środę, że były książę Andrzej, czyli brat króla Karola III, wyprowadził się ze swojej pałacowej rezydencji.

Źródło bliskie rodzinie królewskiej, na które powołuje się agencja, dodało, że do wyprowadzki doszło po ujawnieniu najnowszych informacji na temat powiązań byłego księcia z przestępcą Jeffreyem Epsteinem.

Afera Epsteina. Były książę Andrzej wyprowadził się "pod osłoną nocy"

"The Sun" przekazał, że przeprowadzka miała miejsce w poniedziałek "pod osłoną nocy". Gazeta dodała, że brat króla został przeniesiony do wiejskiej rezydencji w Sandringham w hrabstwie Norfolk.

Źródło królewskie, na które powołuje się "The Sun" dodało ponadto, że były książę może sporadycznie wracać do Windsoru, dopóki nie zakończy się "faza przejściowa" całego procesu przeprowadzki.

"Dzięki najnowszej partii dokumentów dotyczących Epsteina stało się dla niego jasne, że nadszedł czas, aby odejść" - przekazała gazeta.

"Wyjazd był dla niego tak upokarzający, że postanowił zrobić to pod osłoną ciemności" - dodało "The Sun".

Utrzymywał kontakty z Epsteinem. Brat króla pozbawiony tytułów

Przypomnijmy, że w październiku król Karol III odebrał Andrzejowi jego tytuły i zapowiedział przeniesienie po tym, jak światło dzienne ujrzały szczegóły dotyczące znajomości księcia z Jeffrey'em Epsteinem.

Dodajmy, że z upublicznionych w zeszłym tygodniu przez Departament Sprawiedliwości USA dokumentów wynika, że były książę Andrzej utrzymywał regularny kontakt z Epsteinem przez ponad dwa lata od momentu, gdy uznano miliardera za winnego przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Sam przedstawiciel brytyjskiej rodziny królewskiej stanowczo zaprzeczał swojemu udziałowi w przestępstwach, których dokonywał Jeffrey Epstein. Ponadto twierdził, że nie utrzymywał z nim kontaktów od momentu jego skazania w 2008 roku. Wyjątkiem było ich spotkanie w 2010 roku, na którym Andrzej miał zakończyć ich relacje.

Źródło: Reuters

