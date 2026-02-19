Brat króla Karola III aresztowany. Poważne zarzuty dla Andrzeja Mountbatten-Windsora
Telewizji BBC donosi, że Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Brat króla Karola III jest podejrzany o "nadużycia podczas sprawowania urzędu publicznego". Obecnie były książę nie pełni żadnych funkcji na dworze królewskim.
Andrzej Mountbatten-Windsor jest młodszym bratem brytyjskiego monarchy. W 2019 roku wycofał się z życia publicznego. Powodem był głośny wywiad, w którym mówił o swojej przyjaźni z oskarżonym o przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem.
Nazwisko byłego księcia wielokrotnie pojawia się w ujawnionych aktach dotyczących Epsteina.
Policja z Nofrolk wydała w czwartek komunikat o zatrzymaniu 60-latka podejrzanego o nadużycia podczas pełnienia funkcji publicznych. Odmówiono jednak podania imienia i nazwiska aresztowanego.
Wielka Brytania. BBC: Andrzej Mountbatten-Windsor aresztowany
Wcześniej do posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii przybyło sześć nieoznakowanych radiowozów i około ośmiu funkcjonariuszy po cywilnemu - relacjonuje agencja Reutera.
Na początku miesiąca policja przekazała, że rozważa postawienie Andrzejowi Mountbatten-Windsor zarzutów w związku z przekazaniem Epsteinowi do wglądu tajnych dokumentów rządu Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji wkrótce.