Brat króla Karola III aresztowany. Poważne zarzuty dla Andrzeja Mountbatten-Windsora

Andrzej Mountbatten-Windsor jest młodszym bratem brytyjskiego monarchy. W 2019 roku wycofał się z życia publicznego. Powodem był głośny wywiad, w którym mówił o swojej przyjaźni z oskarżonym o przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem.

Nazwisko byłego księcia wielokrotnie pojawia się w ujawnionych aktach dotyczących Epsteina.

Policja z Nofrolk wydała w czwartek komunikat o zatrzymaniu 60-latka podejrzanego o nadużycia podczas pełnienia funkcji publicznych. Odmówiono jednak podania imienia i nazwiska aresztowanego.

Wielka Brytania. BBC: Andrzej Mountbatten-Windsor aresztowany

Wcześniej do posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii przybyło sześć nieoznakowanych radiowozów i około ośmiu funkcjonariuszy po cywilnemu - relacjonuje agencja Reutera.

Na początku miesiąca policja przekazała, że rozważa postawienie Andrzejowi Mountbatten-Windsor zarzutów w związku z przekazaniem Epsteinowi do wglądu tajnych dokumentów rządu Wielkiej Brytanii.

