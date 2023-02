Tragedia rozegrała się na oczach męża

Nagle porywisty wiatr gwałtownie obrócił bramę. Siła podmuchu spowodowała, że brama przebiła się przez drzwi samochodu po stronie pasażerki i odcięła głowę siedzącej tam 25-latki. Mąż młodej kobiety siedział obok, na siedzeniu kierowcy, nie odnosząc żadnych obrażeń.

Reklama

Sprawa trafiła do sądu. Rodzina 25-latki - mąż i rodzice - domagali się odszkodowania od stanu. Sędzia nie miał wątpliwości. Przyznał rodzinie ponad 10 mln dolarów - 9,5 mln dolarów mężowi 25-latki, 700 tys. dolarów matce i 350 tys. dolarów ojcu kobiety.

Adwokaci reprezentujący rodzinę zmarłej wskazali, że to największe odszkodowanie w tej kategorii w historii stanu. - Swoim werdyktem sędzia pokazał światu, jak działa amerykański wymiar sprawiedliwości, by pociągnąć własny rząd do odpowiedzialności - skomentował werdykt prawnik rodziny w oświadczeniu przekazanym AP.

Czytaj też: Kosztuje nawet 800 zł. Od kiedy nowy obowiązek dla właścicieli domów?

Zakaz pieców gazowych budzi wielkie emocje. Jakie są alternatywy?