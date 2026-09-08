W skrócie Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w Demokratycznej Republice Konga potrzebnych jest pięć tysięcy dodatkowych pracowników ochrony zdrowia do walki z epidemią Eboli.

Od połowy maja Demokratyczna Republika Konga zmaga się z Ebolą, która rozprzestrzeniła się na sześć prowincji i spowodowała ponad trzy tysiące zgonów.

WHO planuje zatrudnić łącznie dziewięć tysięcy pracowników w 59 centrach medycznych, a do Konga ma trafić 70 tysięcy dawek szczepionki Ervebo.

Epidemia w Kongu rozprzestrzenia się szybciej niż dotychczasowe przypadki i może doprowadzić do największej liczby ofiar w historii.

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Demokratyczna Republika Konga walczy z epidemią Eboli od połowy maja. Choroba rozprzestrzeniła się na sześć prowincji. Oficjalnie zginęło ponad trzy tysiące osób, a zachorowało ponad sześć tysięcy

Agencja AFP podkreśla, że kongijskiej służbie zdrowia brakuje personelu i narzędzi. Obecni na miejscu pracownicy medyczni zostali przytłoczeni rozwojem sytuacji.

Wirus Ebola w Afryce. Brakuje personelu medycznego

Luca Fontana, dyrektor techniczny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przekazał, że organizacja planuje zatrudnić docelowo dziewięć tysięcy pracowników medycznych w 59 centrach medycznych.

- Nadal potrzebujemy kolejnych pięciu tysięcy pracowników - wskazał Fontana podkreślając, że "każde centrum, które będzie w pełni obsadzone pozwoli uratować więcej ludzi oraz zahamować rozwój epidemii".

W afrykańskim kraju szerzy się szczep Bundibugyo, dla którego nie ma na razie w pełni sprawdzonej szczepionki. WHO wydała rekomendację, by dostarczyć do Konga 70 tys. sztuk szczepionek Ervebo, która przyniosła rezultaty w testach na zwierzętach, jednak nie jest jasne, czy preparat zachowa swoją skuteczność podawany ludziom.

Epidemia Eboli. Wirus rozprzestrzenia się w niespotykanym tempie

Agencja Associated Press zauważa, że choroba rozprzestrzenia się w niespotykanym dotychczas tempie.

WHO oceniła, że trwająca epidemia Eboli może stać się najtragiczniejszą w historii pod względem liczby ofiar. Jeśli choroba nie zahamuje, może pochłonąć coraz więcej żyć. Ebola w Zachodniej Afryce w latach 2014-2016 zebrała 11 tys. ofiar.

Trwająca epidemia jest najtragiczniejszą w historii DRK. Ebola w latach 2018-2020 pozbawiła życia 2,3 tys. Kongijczyków.

Źródło: AFP, Associated Press



