Brakuje medyków, pracownicy przytłoczeni. Epidemia zbiera śmiertelne żniwo

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Potrzeba pięciu tysięcy pracowników ochrony zdrowia więcej, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii Eboli w Demokratycznej Republice Konga - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Braki nie pomagają w walce z chorobą. Od maja odnotowano ponad trzy tysiące zgonów spowodowanych wirusem.

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Karetka jadąca przez zalesiony teren w DRK oraz ilustracja wirusa Ebola w odcieniach fioletu.
Skala epidemii w Demokratycznej Republice Konga rośnie; zdj. ilustracyjneMoses Sawasawa/Associated Press/East News/Ruslanas Baranauskas/Science PHO/RBU/Science Photo LibraryAFP

W skrócie

  • Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że w Demokratycznej Republice Konga potrzebnych jest pięć tysięcy dodatkowych pracowników ochrony zdrowia do walki z epidemią Eboli.
  • Od połowy maja Demokratyczna Republika Konga zmaga się z Ebolą, która rozprzestrzeniła się na sześć prowincji i spowodowała ponad trzy tysiące zgonów.
  • WHO planuje zatrudnić łącznie dziewięć tysięcy pracowników w 59 centrach medycznych, a do Konga ma trafić 70 tysięcy dawek szczepionki Ervebo.
  • Epidemia w Kongu rozprzestrzenia się szybciej niż dotychczasowe przypadki i może doprowadzić do największej liczby ofiar w historii.
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Demokratyczna Republika Konga walczy z epidemią Eboli od połowy maja. Choroba rozprzestrzeniła się na sześć prowincji. Oficjalnie zginęło ponad trzy tysiące osób, a zachorowało ponad sześć tysięcy

Agencja AFP podkreśla, że kongijskiej służbie zdrowia brakuje personelu i narzędzi. Obecni na miejscu pracownicy medyczni zostali przytłoczeni rozwojem sytuacji.

Wirus Ebola w Afryce. Brakuje personelu medycznego

Luca Fontana, dyrektor techniczny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przekazał, że organizacja planuje zatrudnić docelowo dziewięć tysięcy pracowników medycznych w 59 centrach medycznych.

- Nadal potrzebujemy kolejnych pięciu tysięcy pracowników - wskazał Fontana podkreślając, że "każde centrum, które będzie w pełni obsadzone pozwoli uratować więcej ludzi oraz zahamować rozwój epidemii".

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W afrykańskim kraju szerzy się szczep Bundibugyo, dla którego nie ma na razie w pełni sprawdzonej szczepionki. WHO wydała rekomendację, by dostarczyć do Konga 70 tys. sztuk szczepionek Ervebo, która przyniosła rezultaty w testach na zwierzętach, jednak nie jest jasne, czy preparat zachowa swoją skuteczność podawany ludziom.

Epidemia Eboli. Wirus rozprzestrzenia się w niespotykanym tempie

Agencja Associated Press zauważa, że choroba rozprzestrzenia się w niespotykanym dotychczas tempie.

WHO oceniła, że trwająca epidemia Eboli może stać się najtragiczniejszą w historii pod względem liczby ofiar. Jeśli choroba nie zahamuje, może pochłonąć coraz więcej żyć. Ebola w Zachodniej Afryce w latach 2014-2016 zebrała 11 tys. ofiar.

Trwająca epidemia jest najtragiczniejszą w historii DRK. Ebola w latach 2018-2020 pozbawiła życia 2,3 tys. Kongijczyków.

Źródło: AFP, Associated Press

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