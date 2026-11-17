- Musimy stać się mniej biurokratyczni, bardziej cyfrowi i nowocześniejsi w państwie i administracji. W tych obszarach z pewnością brakowało nam w ostatnich latach i dekadach ambicji - powiedział kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, na jubileuszowej gali Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, otwiera się w nowym oknie, której przewodzi berliński korespondent Polsat News i Interii Tomasz Lejman.

- Do moich zadań należy także promowanie Niemiec. I tu są pewne pułapki. W zeszłym roku nauczyłem się na przykład, że za granicą lepiej nie wspominać, że brakuje człowiekowi wspaniałego niemieckiego chleba - żartował Merz.

Friedrich Merz: Jest jeden warunek wolnej Europy. Chodzi o Ukrainę

- Czy w niemieckim społeczeństwie jest wystarczająca świadomość tego, że czas tak zwanej dywidendy pokoju się skończył, że znowu mamy na świecie wrogów? - pytał retorycznie kanclerz, wskazując, że dekady, w których można było ograniczać wydatki na zbrojenia kosztem innych celów, bezpowrotnie minęły.

Friedrich Merz zaznaczył, że wolna, suwerenna Europa wymaga wolnej Ukrainy. To Europa, która współkształtuje nowy świat zgodnie z warunkami wolnego handlu, prawa międzynarodowego i bezpieczeństwa.

Niemcy zdaniem Merza mają być tym krajem, który daje impuls do zmian i tworzenia nowych rozwiązań.

Merz podkreślał, że "Niemcy biorą na siebie odpowiedzialność za bycie liderem" - dlatego inwestują rekordowe sumy w obronność, wspierają Ukrainę w walce z Rosją, a także wzmocnili obecność na wschodniej flance NATO.

Jego zdaniem narastającej fali populizmu może przeciwstawić się zjednoczona Europa.

Rząd federalny i jego wizja Niemiec kolejnych dziesięcioleci

Friedrich Merz ocenił, że Niemcy - choć bywają "specyficzne" i wykazują większy lęk przed zmianami niż niektórzy sąsiedzi - potrafią realizować wyznaczone cele. Zapowiedział zdecydowane nadrobienie zaległości z ostatnich dekad, wskazując na kluczowe priorytety rządu:

Walka z biurokracją i deregulacja: Kanclerz podkreślił, że potencjał gospodarczy Niemiec i Europy rozwinie się tylko wtedy, gdy zmniejszy się liczba regulacji.

Przyspieszenie cyfryzacji: Merz nazwał dotychczasowy stan cyfryzacji kraju "bolesnym punktem" i zapowiedział unowocześnienie państwa oraz administracji, aby gospodarka sprostała wyzwaniom "czwartej rewolucji przemysłowej".

Nowe partnerstwa i edukacja: Szef rządu wezwał niemieckie społeczeństwo do porzucenia przestarzałych klisz, dostrzeżenia tempa wzrostu gospodarek azjatyckich oraz potencjału współpracy z krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej. Zapowiedział też inwestycje w kompetencje technologiczne obywateli, by nie byli oni "biernymi odbiorcami technologii tworzonych poza Europą".

Merz: Proszę pozostać ciekawymi Niemiec

Kanclerz zwrócił również uwagę na rolę dziennikarzy w obronie wolnego słowa i pluralizmu. Jego zdaniem w świecie pełnym dezinformacji ważne jest dziennikarstwo oparte na faktach.

- Wolność prasy to najwyższe dobro, które w czasach kryzysów znajduje się pod zmasowanym ostrzałem. W Niemczech istnieje różnorodny krajobraz medialny, z którego dziś możemy być dumni - przemawiał Merz.

- Znam potencjał Niemiec i widzę kraj, który jeszcze niedawno uznano by za utopię - zjednoczony, wolny, bezpieczny, zamożny i zakorzeniony w Europie. Przez ostatnie 120 lat oglądali państwo nasze upadki i wzloty z pierwszego rzędu, więc sami widzicie, jak wielka siła przemian w nas drzemie. Proszę pozostać ciekawymi Niemiec - zwłaszcza ich przyszłości - oraz zachować obiektywizm, uczciwość i trzeźwe spojrzenie na nasz kraj - zakończył przemowę Merz.

Martyna Suska

Współpraca: Tomasz Lejman