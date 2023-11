Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") pisze, że niemiecki TK przypomniał politykom to, co zdecydowaną większością głosów zapisali w ustawie zasadniczej, czyli hamulec zadłużenia. Sędziowie z Karlsruhe sprecyzowali teraz celowo surowe przepisy dotyczące pożyczek . "Nie ma wątpliwości, że pandemia koronawirusa była wyjątkową sytuacją na całym świecie", także pod względem przepisów dotyczących hamulca zadłużenia, który wtedy zawieszono.

"Cieszy fakt, że w danym roku budżetowym nie było potrzebne upoważnienie do kredytu awaryjnego w wysokości 60 mld euro. To zrozumiałe i nie jest niczym niezwykłym, także w niemieckich krajach związkowych czy w UE, że ustawodawca rozważał przesunięcie tej kwoty" na klimat i z mocą wsteczną - pisze frankfurcki dziennik.

"Jest to jednak niezgodne z konstytucją, jeśli poważnie traktuje się hamulec zadłużenia i zasady prawa budżetowego. (...) Wydaje się jednak oczywiste, że musi istnieć związek między sytuacją nadzwyczajną a pożyczką zaciągniętą w celu zaradzenia tej sytuacji. W przeciwnym razie wyjątek od hamulca zadłużenia, a tym samym cały hamulec zadłużenia, stałby się bezprzedmiotowy" - wyjaśnia "FAZ".

Teraz rząd Olafa Scholza jest zmuszony do dobrego gospodarowania, bo środki na fundusz klimatyczny zmniejszyły się o 60 mld euro - czytamy.

Wyższe podatki albo nowe długi

"Dla liberalnego ministra finansów oznacza to tylko złe rozwiązania: podniesienie podatków albo zaciągnięcie nowych długów. Podwyżki podatków są trucizną w czasach spowolnienia gospodarczego. Nowe długi nie wchodzą w rachubę ze względu na rosnące stopy procentowe. Zwłaszcza, gdy pomyślimy o przyszłych pokoleniach, które będą musiały to wszystko spłacić. Pozostaje więc opcja oszczędzania i zmniejszenia subwencji . Kto pamięta wewnętrzny spór koalicyjny dotyczący oszczędności w budżecie na 2024 rok, ma złe uczucia. Wtedy chodziło 'tylko' o 15 mld euro, które doprowadziły koalicjantów na skraj załamania nerwowego" - pisze "Handelsblatt".

"Frankfurter Rundschau" uważa, że orzeczenie TK to "fiasko dla rządu" . Polityka koalicji SPD, Zielonych i FDP "opierała się na naruszeniu konstytucji", a "Federalny Trybunał Konstytucyjny wyraźnie to stwierdził".

"Kapitał początkowy" rządu Olafa Scholza

Orzeczenie Trybunału komentuje także prasa regionalna i lokalna. Bez przeniesienia 60 mld euro do funduszu klimatycznego zagrożone byłyby negocjacje koalicyjne między SPD, Zielonymi i FDP pod koniec 2021 roku - pisze regionalny dziennik "Rhein-Zeitung".

"Na większe wysiłki na rzecz ochrony klimatu, które były niezbędne dla Zielonych, po prostu brakowałoby pieniędzy. Sztuczka z przeniesieniem funduszy była konstytuującą dla koalicji SPD, Zielonych i FDP, to był jej kapitał początkowy. Teraz koalicja nieuchronnie zmierzy się z debatą na temat nowych, wrażliwych cięć w budżecie i/lub podwyżek podatków " - czytamy.

"Sędziowie bardzo jasno wyjaśnili, dlaczego działanie to nie było zgodne z prawem: jeśli rząd może w ciągu jednego roku 'napompować się' pożyczkami na zapas, aby następnie zaparkować pieniądze w jakimś specjalnym funduszu, a potem w kolejnych latach wydać je na inne cele, wówczas hamulec zadłużenia jest zredukowany do absurdu. Jeszcze bardziej żenujące dla obecnej koalicji jest to, że na dodatek jeszcze spartaczyła sztuczkę z funduszem klimatycznym i inwestycyjnym" - pisze dziennik z Kolonii.