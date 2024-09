Czechy. Wstrzymano ruch pociągów

Najnowsze informacje o sytuacji powodziowej w Czechach mówią o wstrzymaniu ruchu pociągów na jednym z głównych korytarzy w Czechach z Ołomuńca do Ostrawy . Pociągi jadące w stronę Ostrawy i Polski zatrzymywane są w Ołomuńcu . Te jadące z Polski do Czech, kończą jazdę w Boguminie .

Zarząd kolei przekazał, że stara się zapewnić na tej trasie zastępczą komunikację autobusową. Jednocześnie zaapelował o rezygnację z podroży na tej trasie. Prawdopodobnie zostanie wyłączona elektrociepłownia w Trzebovicach , która dostarcza ciepłą wodę do około 70 tys. gospodarstw domowych w Ostrawie . Mimo trwającej przez wiele godzin akcji przeciwpowodziowej, układaniu ściany z worków z piaskiem, woda zaczęła wdzierać się do wnętrza zakładów.

Republika Czeska. "Ryzyko ekstremalnej powodzi". Pogoda się pogarsza

- To duży obszar od rzeki Olzy do rzeźni. Dotyczy to kilku tysięcy osób. Zakładamy, że część z nich uda się w bezpieczne miejsce do swoich bliskich. Inni mają przenieść się do szkoły podstawowej na ulicy Śląskiej. Przygotowujemy też inne ośrodki ewakuacyjne - powiedziała rzeczniczka miasta Natasza Cibulkova.