W skrócie Szczyt klimatyczny COP31 w Turcji zakończył się fiaskiem, ponieważ państwom członkowskim nie udało się zawrzeć porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Główną przyczyną braku konsensusu były spory dotyczące kwestii paliw kopalnych oraz kontrowersje wokół technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Przewodniczący COP31 Murat Kurum przyznał, że mimo starań stracono okazję do porozumienia i ostateczne decyzje nie zostały podjęte przez delegacje.

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W Turcji kończą się rozmowy 31. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. COP31 jest pierwszą edycją wydarzenia od czasu, gdy organ ONZ ds. środowiska potwierdził, że wzrost temperatury globalnej przekroczy poziom 1,5 stopnia.

Ponad dekadę temu kraje członkowskie uzgodniły, że to próg, którego nie należy przekraczać w obawie przed nasileniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.

COP31. Porozumienie klimatyczne nieosiągnięte

COP31 zostaje sfinalizowane bez zawarcia porozumienia klimatycznego. Projekt był już wprawdzie opublikowany, ale nie został zatwierdzony. Powodem są obiekcje składane przez niektóre kraje.

- Po tym, jak prezydencja zignorowała stanowiska 150 krajów i przedstawiła bardzo słaby tekst, negocjacje są na krawędzi - mówiła była niemiecka minister ds. klimatu Jennifer Morgan.

Przedstawiony na szczycie projekt pomijał jedną z kluczowych kwestii omawianych podczas rozmów w Turcji i sygnalizowanych przez naukowców - wpływ paliw kopalnych na zmiany klimatu.

Rzecznik delegacji Wysp Marshalla ocenił, że kraj został "zawiedziony przez wszystkie strony". Państwo w Oceanii mierzy się ze skutkami globalnego ocieplenia w postaci coraz intensywniejszych powodzi. Jego przedstawiciele już od jakiegoś czasu apelowali o wprowadzenie drastycznych restrykcji w kwestiach ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

Hilda Heine, prezydent Wysp Marshalla, podczas COP31 Mehmet Emin Menguarslan AFP

Spory na COP31. Na stole paliwa kopalne i wychwytywanie CO2

Według obserwatorów dyskusji, na których powołuje się Reuters, na zaprezentowany na szczycie kształt umowy naciskała Arabia Saudyjska oraz inne państwa zajmujące się produkcją ropy.

Kontrowersje budziło także zachęcanie do stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2.

- Wychwytywanie dwutlenku węgla to jedno z największych oszustw ery przekroczenia emisji, a naszym liderom niewiele brakuje, by się na to nabrać - alarmowała Sara Shaw z organizacji ekologicznej 350.org.

Murat Kurum wskazał, że tekst porozumienia "nie został nikomu narzucony", ale ostatecznie nie zawarto porozumienia, a "decyzje nie zostały podjęte".

Źródło: Reuters



