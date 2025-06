Antonio Costa podkreśla, że zgoda Węgier nie jest obecnie konieczna do kontynuowania negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE.

W trakcie polskiego przewodnictwa Polski w Radzie UE nie udało się otworzyć tzw. pierwszego klastra negocjacyjnego w rozmowach na temat przystąpienia Ukrainy do UE.

Na unijnym szczycie w czwartek w Brukseli, którego gospodarzem był Costa, p remier Węgier Viktor Orban nie zgodził się też na wnioski ze szczytu wzywające do tego kroku, bo - jak mówił - "gdybyśmy zintegrowali Ukrainę z UE, zintegrowalibyśmy wojnę".

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślił jednak, że "całkowicie nie zgadza się", by brak postępu na formalnej drodze Ukrainy do Unii w trakcie polskiej prezydencji nazywać porażką.

- W ciągu tych sześciu miesięcy było bardzo imponujące , co Ukraina zrobiła, by w bardzo trudnych warunkach przeprowadzić reformy - powiedział.

- Rada Europejska przyjęła tę ocenę z zadowoleniem i zachęciła Radę UE (ministrów państw członkowskich - red.) do podjęcia decyzji o jego otwarciu - zaznaczył szef Rady Europejskiej.

Akcesja Ukrainy do UE. "Nie potrzebujemy Węgier"

- Najważniejsze jest to, że Ukraina realizuje swoje zobowiązania, przeprowadza reformy, a my pracujemy bardzo mocno i konkretnie nad europejską ścieżką Ukrainy i na rzecz jej członkostwa w Unii - powiedział Portugalczyk.

- Nie potrzebujemy Węgier, aby robić to, co robimy teraz, a więc do negocjowania z Ukrainą. Ukraina nie potrzebuje też Węgier, aby przeprowadzać reformy" - dowodził Costa.