Wobec Tristana Tate'a pojawiło się 10 zarzutów odnoszących się do podobnych przestępstw - handlu ludźmi oraz przestępstw wobec kobiet.

Administracja Donalda Trumpa naciskała na władze Rumunii, by te oddały paszporty i pozwoliły wyjechać influencerom z kraju.

W 2024 roku strona brytyjska wystąpiła o ekstradycję swoich obywateli z Rumunii. W marcu 2025 obaj bracia pojawili się na Florydzie w USA. Stało się tak dzięki zdjęciu zakazu wyjazdu przez rumuńską prokuraturę. Zezwolenie obowiązywało do końca marca.

Śledztwo w sprawie mężczyzn wszczął prokurator generalny Florydy James Uthmeier , który ogłosił, że dochodzenie zostało uznane za "aktywne" po przylocie braci do Stanów Zjednoczonych . Uthmeier tłumaczył wówczas, że w ramach śledztwa zostały wydane nakazy przeszukań oraz wezwania do stawienia się.

Spotkało się to z licznymi oskarżeniami o szerzenie mowy nienawiści w sieci. Konta na mediach społecznościowych Tate'a zostały usunięte z powodu naruszenia zasad, co nie powstrzymało go przed kontynuowaniem swojej działalności.