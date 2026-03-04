W skrócie Dowódcy amerykańscy podczas odpraw posługiwali się cytatami z Biblii i przedstawiali Trumpa jako "namaszczonego przez Jezusa" w kontekście ataku na Iran - twierdzi niezależna organizacja.

Wojskowa Fundacja Wolności Religijnej (MRFF) otrzymała ponad 200 skarg z ponad 50 baz wojskowych dotyczących tych praktyk.

Pentagon nie skomentował sprawy, udostępniono jedynie publiczne nagrania omawiające operację w Iranie.

Pierwsze skargi zaczęły spływać do MRFF w sobotę, chwilę po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiego ataku na cele w Iranie. Jak zwraca uwagę "The Guardian" do wtorku organizacja odebrała ponad 200 telefonów z ponad 50 baz wojskowych ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych - w tym piechoty morskiej, sił powietrznych i sił kosmicznych.

Jeden ze skarżących przedstawił się jako podoficer w jednostce poza irańską strefą działań wojennych, która pozostaje "w gotowości" do udzielenia wsparcia i może zostać rozmieszczona w dowolnej chwili. W imieniu 15 żołnierzy (w tym 11 chrześcijan, muzułmanina oraz żyda) zwrócił uwagę na niepokojące słowa swojego dowódcy, które padły na odprawie bojowej.

Skargi na dowódców. Niepokojące słowa, organizacja oskarża

"Wezwał nas, abyśmy powiedzieli naszym żołnierzom, że to 'wszystko jest częścią boskiego planu' i wyraźnie odniósł się do licznych cytatów z Księgi Objawienia odnoszących się do Armagedonu i rychłego powrotu Jezusa Chrystusa. Powiedział, że 'prezydent Trump został namaszczony przez Jezusa, aby rozpalić ogień sygnałowy w Iranie, który spowoduje Armagedon i upamiętni jego powrót na Ziemię'. Miał szeroki uśmiech na twarzy, kiedy to mówił, co sprawiło, że jego przesłanie wydało się jeszcze bardziej szalone" - pisał oficer w mailu.

- Za każdym razem, gdy Izrael lub Stany Zjednoczone angażują się na Bliskim Wschodzie, słyszymy o chrześcijańskich nacjonalistach, którzy przejęli władzę w naszym rządzie, a na pewno także w armii USA - powiedział "The Guardian" Mikey Weinstein, prezes MRFF i weteran sił powietrznych.

W oświadczeniu na stronach MRFF Weinstein wezwał wszystkich pracowników Pentagonu, by pozostali wierni przysiędze złożonej na konstytucję USA nakazującą pełny rozdział Kościoła od państwa.

Pentagon nie odpowiada

"The Guardian" zauważa, że amerykański resort wojny nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Zamiast tego Pentagon udostępnił publiczne nagrania, na których sekretarz obrony Pete Hegseth omawia operację w Iranie.

Brytyjski dziennik zauważa, że Hegseth znany jest z poparcia dla konserwatywnego teologa i pastora Douga Wilsona. Zwolennik chrześcijańskiej teokracji opowiada się, by USA przestrzegały "biblijnej interpretacji społeczeństwa". Domaga się uchylenia 19. poprawki i prawa głosu kobietom. Pod koniec lutego Wilson na specjalne zaproszenie Hegsetha poprowadził nabożeństwo modlitewne w Pentagonie.

