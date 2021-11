W poniedziałek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson spotkał się z przedstawicielami Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego w South Shields.

Podczas przemówienia nie korzystał z telepromptera, tylko papierowych notatek - zauważa "The Guardian". W pewnym momencie pogubił się w swoim wystąpieniu. - A niech to. Wybaczcie mi - powiedział kilkukrotnie do zebranych, wertując kartki.

By przerwać krępującą ciszę, premier przeszedł do opowieści o swojej wizycie w parku rozrywki dla dzieci "Świat Świnki Peppy".

- Wczoraj pojechałem - wszyscy powinniśmy to zrobić - do "Peppa Pig World" - powiedział Johnson. - Bardzo mi się podobało. To miejsce bardzo w moim stylu. Ma bardzo bezpieczne ulice i dyscyplinę w szkołach - dodał.

Johnson: Świnia, która wygląda jak suszarka

Zapytał zebranych na konferencji biznesmenów, czy odwiedzili kiedyś park w Hampshire. - Jestem zaskoczony, że was tam nie było - stwierdził.

- Kto by uwierzył, że świnia, która wygląda jak suszarka do włosów lub bardziej jak suszarka w stylu Picassa, świnia, która została odrzucona przez BBC, będzie teraz eksportowana do 180 krajów? - pytał Johnson.

Pytany po konferencji przez dziennikarzy o swoje nietypowe przemówienie, Johnson odpowiedział: "myślę, że wszystko poszło dobrze".

Zdjęcie "Świat Świnki Peppy" w Hampshire / alicephoto / 123RF/PICSEL