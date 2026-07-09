W skrócie Bonnie Tyler zmarła, mając 75 lat, w szpitalu w Portugalii.

W ostatnich miesiącach artystka przechodziła poważne problemy zdrowotne, w tym operację jelit i śpiączkę farmakologiczną.

Piosenkarka zdobyła światową sławę. Jej najpopularniejszy utwór "Total Eclipse of the Heart" w zeszłym roku przekroczył milion odtworzeń.

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Informację przekazano na oficjalnej stronie artystki. "Rodzina i zespół Bonnie z przykrością ogłaszają, że Bonnie niespodziewanie zmarła zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona" - poinformowano w komunikacie cytowanym przez BBC.

Bonnie Tyler nie żyje. Piosenkarka miała problemy zdrowotne

Artystka w ostatnich miesiącach mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit w portugalskim szpitalu. W ubiegłym miesiącu jej agent poinformował o wybudzeniu Bonnie Tyler, podkreślając jednak, że przebywa na oddziale intensywnej terapii w ciężkim stanie.

Jeszcze w czerwcu lekarze określali rokowania artystki jako dobre, spodziewając się całkowitego wyzdrowienia. Mimo odwołania lub przełożenia koncertów letniej trasy Bonnie Tyler, menadżerowie mieli nadzieję, że gwiazda wystąpi na innych w tym roku - podało BBC.

Legenda Bonnie Tyler. Hity słuchane przez miliony fanów

Bonnie Tyler, pochodząca z Walii piosenkarka popowa, publiczne występy zaczęła w wieku 12 lat. Współpracowała wówczas z lokalnymi zespołami.

W 1975 roku została dostrzeżona przez łowcę talentów Rogera Bella, który zaprosił ją do Londynu. Wkrótce potem nagrała swoje pierwsze profesjonalne demo i podpisała kontrakt z wytwórnią RCA Records. Debiutancki singiel Bonnie Tyler "Lost in France" stał się hitem w Wielkiej Brytanii.

Światową rozpoznawalność przyniósł jej album "Faster Than the Speed of Night" wydany w 1983 roku, który artysta promowała jej największym przebojem "Total Eclipse of the Heart". W tamtym czasie uznawano ją jedną z najwybitniejszych osobowości muzyki pop.

W 2013 roku Bonnie Tyler reprezentowała Wielką Brytanię na Eurowizji z utworem "Believe in Me", zajmując 19. miejsce. Natomiast w ubiegłym roku razem z Davidem Guettą wydała odświeżoną, klubową wersję "Total Eclipse of the Heart", zatytułowaną "Together". W tym samym roku oryginalny utwór przekroczył miliard odtworzeń na Spotify.





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