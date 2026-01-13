Boliwia. Zginęli, wracając z rodzinnego przyjęcia. Za kierownicą nastolatek

Dwanaście osób nie żyje po wypadku minibusa we wschodniej Boliwii niedaleko granicy z Brazylią. Pasażerów, wracających z rodzinnego przyjęcia, wiózł nastoletni chłopiec. Większość z nich była pod wpływem alkoholu - podały media. Wypadek ponownie zwrócił uwagę na alarmująco wysoką liczbę śmiertelnych zdarzeń drogowych w Boliwii.

Ambulans jadący po błotnistej, leśnej drodze oraz, w powiększeniu, zniszczona kabina pojazdu po ciężkim wypadku.
Tragiczny finał rodzinnej imprezy w Boliwii. Nastolatek uderzył w drzewo (zdj. ilustracyjne)Luis Gandarillas/Anadolu Agency/ELTIEMPO/XGetty Images

  • Na wschodzie Boliwii zginęło co najmniej 12 osób, gdy minibus prowadzony przez nastolatka uderzył w drzewo.
  • W pojeździe znajdowali się członkowie jednej rodziny wracający z urodzin.
  • Wśród ofiar są cztery osoby niepełnoletnie. Większość pasażerów była pod wpływem alkoholu.
Do tragedii doszło w pobliżu miasta Puerto Quijarro w Amazonii, niedaleko granicy z Brazylią. Według ustaleń śledczych kierowca stracił panowanie nad minibusem i uderzył w drzewo, które następnie przewróciło się i przygniotło pojazd.

- Wśród ofiar śmiertelnych są cztery osoby niepełnoletnie. Jedną z nich jest kierowca minibusa, chłopiec "w wieku 13 lub 14 lat" - powiedział policjant nadzorujący śledztwo w sprawie wypadku.

    Boliwia. Wypadek minibusa. Rodzina wracała z urodzinowego przyjęcia

    Policjant przekazał również, że większość pasażerów pojazdu była pod wpływem alkoholu - podał boliwijski dziennik "El Dia". Według tej gazety rodzina wracała z imprezy urodzinowej.

    Z oficjalnych danych wynika, że w Boliwii każdego roku na drogach ginie około 1,4 tys. osób, a 40 tys. odnosi obrażenia w wypadkach - przekazała agencja EFE.

