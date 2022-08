Bójka za sterami samolotu. Interweniował personel pokładowy

Dwóch pilotów francuskich linii lotniczych Air France zostało zwieszonych po tym, jak doszło pomiędzy nimi do bójki w kokpicie podczas lotu - poinformowała agencja Associated Press. Sprawa dotyczy jednego z czerwcowych rejsów z Genewy do Paryża.

Zdjęcie Samolot linii Air France, zdj. ilustracyjne / SOPA Images / Contributor / Getty Images