W skrócie W albańskim parlamencie doszło do przepychanek między deputowanymi, gdy opozycja zablokowała mównicę w geście solidarności z protestującymi studentami.

W wyniku starć demonstrantów z policją podczas trwających od tygodnia protestów w Tiranie rannych zostało ponad 300 osób, w tym wielu funkcjonariuszy służb mundurowych.

Antyrządowe manifestacje w Albanii, wywołane kontrowersyjną inwestycją, przekształciły się w masowe żądania dymisji premiera Ediego Ramy i walkę z wszechobecną korupcją.

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Od zeszłego tygodnia studenci wychodzą na ulice Albanii, domagając się większego wsparcia dla edukacji oraz ponawiając trwające od miesięcy żądania dymisji premiera Ediego Ramy.

Demonstranci wielokrotnie ścierali się z policją i atakowali budynki rządowe; w wyniku tych zajść ponad 300 osób - w tym wielu funkcjonariuszy - odniosło obrażenia, a dziesiątki protestujących zostały zatrzymane.

Bójka podczas obrad w Albanii. "Ten parlament nie może dalej funkcjonować"

W czwartek, podczas zaplanowanego głosowania, posłowie opozycji zgromadzili się przed mównicą, domagając się przerwania obrad ze względu na niepokoje społeczne.

Deputowani opozycji prezentowali zdjęcia przedstawiające twarz i obrażenia jednego z protestujących, które mieli spowodować funkcjonariusze. W stronę przewodniczącego obrad rzucano dokumentami oraz wodą, co doprowadziło do szarpaniny z innymi parlamentarzystami.

Agencja AFP przypomina, że tego typu sceny w albańskim parlamencie nie należą do rzadkości - w przeszłości dochodziło tam już do podobnych incydentów, a co najmniej dwukrotnie w sali obrad odpalano race.

- Posłowie opozycji postanowili dziś stać się głosem postulatów studenckich protestów - oświadczył Sali Berisha, wieloletni lider opozycji i szef Partii Demokratycznej.

- Ten parlament nie może dalej funkcjonować; brakuje mu legitymacji - dodał.

Pirro Vengu, deputowany rządzącej Partii Socjalistycznej, do której należy premier Rama, napisał w mediach społecznościowych, że opozycja próbuje "wykorzystać niepokoje jako drogę do powrotu do władzy".

Przed budynkiem parlamentu zgromadziło się kilkuset demonstrantów, nie doszło jednak do żadnych incydentów.

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Protesty w Albanii. Kontrowersyjna inwestycja, korupcja i żądania dymisji premiera

Protestujący wyraźnie dystansują się od wszelkich partii politycznych; często niosą transparenty, na których oskarżają zarówno Ramę, jak i Berishę o korupcję.

W środowy wieczór na ulicach Tirany doszło jedynie do drobnych, sporadycznych incydentów. Ruch protestacyjny, na którego czele stoją studenci, zapowiedział jednak na sobotę ogólnokrajową manifestację.

Antyrządowe protesty w tym bałkańskim kraju rozpoczęły się w związku z kontrowersyjnym projektem budowy kurortu, powiązanym z rodziną prezydenta USA Donalda Trumpa.

Gniew wywołany tą inwestycją przerodził się jednak w szerszy sprzeciw wobec korupcji, któremu towarzyszą nieustające żądania ustąpienia premiera.

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