Bójka na pokładzie samolotu do Londynu. Pasażerowie byli przerażeni

W skrócie Podczas lotu ze Srihotto do Londynu na pokładzie samolotu doszło do bójki pomiędzy dwoma pasażerami.

Załoga samolotu przerwała bójkę i rozdzieliła uczestników, a nagranie incydentu trafiło do sieci.

Nie wiadomo, co było przyczyną agresji ani czy mężczyźni zostali zatrzymani po wylądowaniu.

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Do zdarzenia doszło 16 września podczas rejsu linii Biman Bangladesh Airlines ze Srihotto do Londynu. Nagranie przedstawiające incydent opublikował jeden z internautów, który był świadkiem bójki.

Na filmiku widzimy, jak dwoje mężczyzn okłada się pięściami pomiędzy fotelami samolotu. Wszystko dzieje się na oczach przerażonych pasażerów - wielu z nich krzyczy, inni próbują rozdzielić agresorów.

Bójka na pokładzie samolotu. Pasażerów rozdzieliła załoga

Jak podaje NY Post bójka rozpoczęła się, gdy jeden z mężczyzn zaatakował pasażera siedzącego tuż za nim. Chwilę później sytuacja eskalowała.

Potyczka w przestworzach trwała kilkadziesiąt sekund. Ostatecznie interweniowała załoga samolotu, której udało się przerwać bójkę. Na filmiku widać, że jeden z jej uczestników rozerwał sobie koszulkę.

"To, co było jeszcze bardziej przygnębiające, to fakt, że na pokładzie były dzieci i osoby starsze. Nie mieli nic wspólnego z tą sytuacją, a jednak musieli być świadkami tego zachowania i radzić sobie ze strachem i stresem" - napisał internauta, który opublikował nagranie w sieci.

Jak wskazał, "takie zachowanie nie powinno się zdarzyć na pokładzie samolotu". "Zwłaszcza, gdy podróżują nim niewinne dzieci, osoby starsze i rodziny" - napisał.

Nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu agresji. Dyrektor generalny PR linii lotniczej Mahbubuddin Ahmed przekazał w rozmowie z portalem The Business Standard, że załoga zadziałała zgodnie z procedurami.

Nie jest jasne, czy mężczyźni zostali zatrzymani po tym, jak samolot wylądował w londyńskim porcie.



