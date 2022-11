Bohaterski czyn 11-latka. Wyniósł dwuletnią siostrę z pożaru

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

11-letni chłopiec z Maryland w USA dokonał bohaterskiego czynu. Wbiegł wprost do płonącego budynku, by uratować dwuletnią siostrę. Brawurowa akcja zakończyła się szczęśliwie, choć zupełnie się na to nie zapowiadało.

Zdjęcie W pożarze nikt nie ucierpiał, zdj. ilustracyjne / JIM WEST/Science Photo Library / East News