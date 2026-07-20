W skrócie Żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas urlopu zauważył kobietę dryfującą w morzu u wybrzeży Czarnogóry bez oznak życia.

Funkcjonariusz wyciągnął kobietę na brzeg i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Udało się przywrócić podstawowe funkcje życiowe kobiety.

Żandarmeria Wojskowa doceniła szybką reakcję i postawę żołnierza, ujawniając szczegóły całej akcji ratunkowej.

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Do zdarzenia doszło 17 lipca na plaży w miejscowości Rafailovići w Czarnogórze. To popularna miejscowość wypoczynkowa na Riwierze Budvańskiej, położona kilka kilometrów od Budvy, chętnie wybierana przez turystów.

Jak przekazała w poniedziałek Żandarmeria Wojskowa, przebywający właśnie tam na urlopie z rodziną żołnierz z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie zauważył w morzu dryfującą kobietę.

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Poszkodowana nie poruszała się i nie dawała żadnych oznak życia. Funkcjonariusz nie wahał się ani chwili i natychmiast ruszył w jej kierunku. Wspólnie z inną osobą wyciągnął kobietę z wody i sprawdził jej stan.

Ponieważ poszkodowana nie oddychała i nie miała wyczuwalnego tętna, żandarm rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową.

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Po około pięciu minutach przywrócono podstawowe funkcje życiowe kobiety. Poszkodowaną ułożono następnie w pozycji bezpiecznej i oczekiwano na przyjazd służb ratunkowych.

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Według informacji przekazanych przez ratowników kobieta odzyskała przytomność jeszcze przed odjazdem karetki.

"Dzięki szybkiej reakcji i przytomności umysłu zostało uratowane ludzkie życie. Gratulujemy właściwej postawy" - podkreśliła w poniedziałek w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.

Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości była poszkodowana, co doprowadziło do utraty przez nią przytomności ani jaki jest jej obecny stan zdrowia.





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