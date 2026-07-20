Bohaterska akcja polskiego żołnierza na urlopie. "Niezwłocznie ruszył w jej kierunku"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Żołnierz Żandarmerii Wojskowej uratował kobietę, która dryfowała w morzu u wybrzeży Czarnogóry i nie dawała oznak życia. Funkcjonariusz wyciągnął poszkodowaną na brzeg, a następnie rozpoczął resuscytację. Po około pięciu minutach udało się przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe.

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Plaża Rafailovići w Czarnogórze, kolorowe i białe parasole, leżaki oraz wielu ludzi nad morzem, w tle góry.
Polski żołnierz uratował kobietę na plaży Rafailovići w CzarnogórzeŻandarmiera Wojskowa / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas urlopu zauważył kobietę dryfującą w morzu u wybrzeży Czarnogóry bez oznak życia.
  • Funkcjonariusz wyciągnął kobietę na brzeg i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Udało się przywrócić podstawowe funkcje życiowe kobiety.
  • Żandarmeria Wojskowa doceniła szybką reakcję i postawę żołnierza, ujawniając szczegóły całej akcji ratunkowej.
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Do zdarzenia doszło 17 lipca na plaży w miejscowości Rafailovići w Czarnogórze. To popularna miejscowość wypoczynkowa na Riwierze Budvańskiej, położona kilka kilometrów od Budvy, chętnie wybierana przez turystów.

Jak przekazała w poniedziałek Żandarmeria Wojskowa, przebywający właśnie tam na urlopie z rodziną żołnierz z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie zauważył w morzu dryfującą kobietę.

Polski żandarm uratował kobietę w Czarnogórze. Nie dawała oznak życia

Poszkodowana nie poruszała się i nie dawała żadnych oznak życia. Funkcjonariusz nie wahał się ani chwili i natychmiast ruszył w jej kierunku. Wspólnie z inną osobą wyciągnął kobietę z wody i sprawdził jej stan.

Ponieważ poszkodowana nie oddychała i nie miała wyczuwalnego tętna, żandarm rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową.

Po około pięciu minutach przywrócono podstawowe funkcje życiowe kobiety. Poszkodowaną ułożono następnie w pozycji bezpiecznej i oczekiwano na przyjazd służb ratunkowych.

Kobieta potrzebowała pomocy. Polski żandarm wkroczył do akcji

Według informacji przekazanych przez ratowników kobieta odzyskała przytomność jeszcze przed odjazdem karetki.

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"Dzięki szybkiej reakcji i przytomności umysłu zostało uratowane ludzkie życie. Gratulujemy właściwej postawy" - podkreśliła w poniedziałek w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.

Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości była poszkodowana, co doprowadziło do utraty przez nią przytomności ani jaki jest jej obecny stan zdrowia.

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