Bohater narodowy w centrum afery. Jest podejrzany o zbrodnie wojenne

Był bohaterem narodowym i jednym z najbardziej odznaczonych żołnierzy Australii. Dziś Ben Roberts-Smith mierzy się z poważnymi zarzutami dotyczącymi zbrodni wojennych w Afganistanie. Jak poinformowały lokalne media, oskarżony został we wtorek aresztowany na lotnisku w Sydney.

Ben Roberts-Smith w granatowym garniturze i szarym krawacie w miejskim parku
Ben Roberts-Smith został zatrzymany na lotnisku w Sydney

W skrócie

  • Ben Roberts-Smith, były żołnierz Australijskich Sił Obronnych, został zatrzymany pod zarzutem pięciu zbrodni wojennych popełnionych w Afganistanie w latach 2009-2012.
  • Zarzuty dotyczą m.in. zabójstwa nieuzbrojonego nastolatka oraz zrzucenia skutego mężczyzny z klifu i wydania rozkazu jego zabicia.
  • Raport z 2020 roku wskazywał na wiarygodne dowody, że żołnierze australijskiego Pułku Specjalnych Sił Powietrznych zabili dziesiątki nieuzbrojonych jeńców podczas wojny w Afganistanie.
Mężczyzna, którego policja zidentyfikowała jako 47-letniego byłego żołnierza Australijskich Sił Obronnych, został we wtorek rano zatrzymany na lotnisku w Sydney i przewieziony do sądu. Media podają, że chodzi o Bena Robertsa-Smitha.

Australijska Policja Federalna poinformowała, że mężczyzna usłyszy zarzuty pięciu zbrodni wojennych, związanych z zabójstwem pięciu osób w Afganistanie w latach 2009-2012. Każdy z nich zagrożony jest karą dożywotniego więzienia.

Australia. Bohater narodowy z oskarżeniami o dokonanie zbrodni wojennych

Roberts-Smith został okrzyknięty bohaterem narodowym po otrzymaniu kilku najwyższych odznaczeń wojskowych, w tym Krzyża Wiktorii, za swoje działania podczas sześciu misji w Afganistanie w latach 2006-2012.

Sam oskarżony konsekwentnie zaprzeczał zarzutom dotyczącym przestępstw podczas służby, o których po raz pierwszy informowały media w serii publikacji począwszy od 2018 roku.

Wśród zarzutów znalazły się m.in. zastrzelenie nieuzbrojonego afgańskiego nastolatka oraz zrzucenie skutego kajdankami mężczyzny z klifu, po czym wydanie rozkazu jego zabicia.

Roberts-Smith bezskutecznie kwestionował te doniesienia w najdroższym w Australii procesie o zniesławienie. W 2023 roku sędzia Sądu Federalnego uznał, że gazety udowodniły cztery z sześciu zarzutów o morderstwo. We wrześniu 2025 roku Sąd Najwyższy oddalił jego wniosek o ostateczne odwołanie.

Raport z 2020 roku wskazywał na wiarygodne dowody, że żołnierze australijskiego Pułku Specjalnych Sił Powietrznych (SAS) zabili dziesiątki nieuzbrojonych jeńców podczas wojny w Afganistanie.

