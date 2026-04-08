W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że wybrane przez Sejm osoby nie są sędziami TK, ponieważ nie złożyły ślubowania wobec prezydenta.

Czterech wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wysłało prezydentowi listy z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania, ale nie otrzymali odpowiedzi.

Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga wybranych w marcu sędziów TK, a ślubowanie pozostałych nadal nie zostało odebrane.

Prowadzący program Marek Tejchman zapytał Boguckiego o to, czy prezydent Karol Nawrocki ma zamiar zjawić się w czwartek w Sejmie na ślubowaniu wybranych przez Sejm czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta RP stwierdził, że Polacy nie powinni się spodziewać, że głowa państwa będzie uczestniczyć w "hucpie" zorganizowanej bez podstaw prawnych.

- Cztery osoby, które zostały wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w istocie sędziami nie są, bo do tego potrzebne jest dokończenie tej procedury, a więc ślubowanie złożone wobec prezydenta - mówił w programie "Gość Wydarzeń".

Ślubowanie sędziów TK bez prezydenta? Bogucki o łamaniu Konstytucji

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego "ci, którzy tak wiele mówili o praworządności, jutro chcą przeprowadzić jakieś czynności, które żadną miarą ślubowaniem nie będą". Jak ocenił, czworo sędziów, którzy nadal nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta, jest powiązanych ze środowiskiem politycznym premiera Donalda Tuska.

- Teraz, kiedy pojawiła się perspektywa skoku na Trybunał, chcą to zrobić hurtowo, bez ochrony kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, byle szybko, byle orzekali tak, jak chce Donald Tusk. I to jest coś niebywałego - kontynuował.

Na pytanie o to, na jakiej podstawie Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwóch innych sędziów TK, Bogucki odpowiedział wymijająco.

Szef Kancelarii Prezydenta RP stwierdził, że jeśli wybrani przez Sejm członkowie TK złożą w czwartek ślubowanie, będzie to złamanie Konstytucji RP.

- Pytanie: Jak to będzie wyglądało? Czy będzie to składane wobec marszałka? Nie sądzę żeby marszałek wziął na siebie taką odpowiedzialność. Być może wobec kolumn, wobec ścian. Na pewno nie wobec prezydenta - dodał.

Bogucki podsumował ten wątek mówiąc, że "sędzia ma orzekać według swojego sumienia, a sędzia Trybunału podlega tylko Konstytucji, a nie jakimś powiązaniom polityczno-korporacyjnym".

Ślubowanie czworo sędziów TK. Prezydent nie odpowiedział na zaproszenie

W czwartek o godz. 12.30 w Sejmie odbędzie się ślubowanie czterech wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości wysłano między innymi do prezydenta Karola Nawrockiego.

Swoją obecność w Sejmie potwierdził marszałek Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi TK.

Listy do prezydenta skierowało czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. W jednobrzmiących pismach sędziowie TK podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.

Marszałek Sejmu zapewnił w środę, że decyzja w sprawie powołania sędziów zostanie podjęta bez względu na to, jak zostanie to odebrane.

- Biorę również współodpowiedzialność za to, co się stanie w najbliższych dniach z powołaniem, z przyjęciem przysięgi, jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Część sędziów wciąż bez ślubowania

Przed tygodniem prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga wybranych w marcu sędziów TK - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki uzasadniał wówczas, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu Trybunału.

Choć od sejmowego głosowania ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego mija miesiąc, prezydent wciąż nie odebrał ślubowania od pozostałych przedstawicieli organu.

Zgodnie z ustawą o TK osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec prezydenta takie ślubowanie w ciągu 30 dni od dnia wyboru.

