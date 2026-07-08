W skrócie Boeing 737 lecący z Sardży zgłosił problem z systemem nawigacyjnym, po czym utracono kontakt z załogą na zachód od Karaczi.

Rozpoczęto akcję poszukiwawczą, a ratownicy przeszukują miejsce domniemanej katastrofy.

Zaginiony samolot miał 27 lat i wcześniej był użytkowany jako pasażerski w Rosji. Od 2024 roku należał do linii K2 Airways.

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Samolot lecący z Sardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgłosił problem z systemem nawigacyjnym we wtorek o godz. 21:18 czasu pakistańskiego (18:18 czasu polskiego). Kontrola ruchu lotniczego próbowała naprowadzić samolot na właściwy kurs, ale zaledwie trzy minuty później systemy radarowe wykryły, że maszyna gwałtownie zniża lot.

Następnie utracono kontakt z załogą. Boeing znajdował się wówczas w odległości ok. 290 kilometrów nad zachód od Karaczi.

"Ostatnie minuty śledzenia lotu przez stronę Flightradar24 wyglądały chaotycznie. Samolot zanurkował na 5000 stóp w niecałą minutę, po czym wzniósł się o 6000 stóp w ciągu 30 sekund. Następnie wszedł w katastrofalny lot nurkowy z wysokości 36 550 stóp. Ostatnie przesłane dane umiejscowiły samolot na wysokości 1100 stóp nad poziomem morza, przy prędkości pionowej wynoszącej minus 22 400 stóp na minutę - około 400 kilometrów na godzinę - co stanowi niezwykle stromą i nietypową prędkość zniżania" - analizuje agencja Reutera.

Boeing 737 zniknął z radarów. Trwa akcja poszukiwawcza

Załoga samolotu składała się z dwóch pilotów, dwóch inżynierów oraz jednego pracownika wsparcia. Choć władze nie wydały oficjalnego oświadczenia w sprawie ich losów, to premier Pakistanu Shehbaz Sharif złożył "szczere kondolencje" ich rodzinom.

Akcję poszukiwawczą rozpoczęła rządowa agencja Pakistan Airports Authority. Linie lotnicze K2 Airways podkreśliły, że współpracują z lokalnymi służbami. Sprawy nie skomentowali przedstawiciele Boeinga.

W środę ratownicy przeszukują miejsce domniemanej katastrofy maszyny, a Sharif nakazał im przyspieszenie akcji poszukiwawczo-ratunkowej.

Boeing 737-400 zaginął. Wcześniej latał dla rosyjskich linii

Zaginiony Boeing 737-400 ma 27 lat i jest o dwie generacje starszy od modeli MAX, które w ostatnich latach były kilkukrotnie uziemiane ze względów bezpieczeństwa.

Maszyna od 1999 r. służyła jako samolot pasażerski w liniach rosyjskiego Aerofłotu, z kolei w 2012 r. została przebudowana na samolot transportowy. W liniach K2 Airways latała od 2024 r., a jej poprzedni lot odbył się 28 czerwca. Był to jedyny samolot we flocie pakistańskiego przewoźnika.

Jeśli potwierdzą się tragiczne informacje o katastrofie, to będzie to pierwszy śmiertelny wypadek na terenie Pakistanu od 2020 r. Wówczas Airbus A320 linii Pakistan International Airlines rozbił się przed pasem startowym w Karaczi. Zginęło 97 osób.

Źródło: Reuters





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