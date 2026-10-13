W skrócie Donald Trump ogłosił "rozejm energetyczny" między Ukrainą a Rosją, jednak rosyjskie ataki nie ustały.

Prezydent USA stwierdził, że Ukraina i Rosja zgodziły się na porozumienie, "bo tak powiedział".

Trump zawarł umowę z Władimirem Putinem dotyczącą eksportu rosyjskiego oleju napędowego, co spotkało się z krytyką Wołodymyra Zełenskiego i wywołało niezadowolenie w europejskich stolicach.

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Donald Trump ogłosił w niedzielę "rozejm energetyczny" między Ukrainą a Rosją. Zapytany przez dziennikarzy o jego naruszenie przez Moskwę, stwierdził, że "nie jest pewien i musi to sprawdzić" - informuje Europejska Prawda.

Donald Trump komentuje "rozejm" Ukrainy i Rosji. "Zgodzili się"

Prezydenta USA zapytano też o to, że Ukraina i Rosja nie wiedziały o porozumieniu. - Cóż, zgodzili się - cytował jego słowa wspomniany portal. - Bo powiedziałem: "Zgadzasz się". Dlatego się zgodzili. Bo ja tak powiedziałem, więc się zgodzili - dodał Trump.

Mimo ogłoszenia przez amerykańskiego przywódcę rzekomego rozejmu, Rosja nie zaprzestała ataków. Do tej kwestii Trump również się odniósł. - Cóż, będę musiał to zbadać, ponieważ doszło do naruszeń po obu stronach - przytoczyła jego słowa Europejska Prawda.

Trump broni umowy z Putinem. "Właściwy wybór"

Donald Trump odbył w piątek rozmowę z Władimirem Putinem. Przywódcy zawarli porozumienie, w ramach którego Rosja może eksportować olej napędowy na amerykański i światowe rynki. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony Wołodymyra Zełenskiego oraz wywołała oburzenie w europejskich stolicach.

W poniedziałek Trump stanął w obronie umowy z Putinem. Stwierdził, że to "właściwy wybór dla narodu amerykańskiego". Agencja Reutera twierdzi, że prezydent USA chce doprowadzić w ten sposób do obniżki cen paliw w kraju, co stanowi problem polityczny dla jego Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

Wspomniana agencja przekazała wczoraj, powołując się na wysłanników Trumpa, że umowa o zezwoleniu na eksport rosyjskiego oleju napędowego to część starań o skłonienie Putina do powrotu do stołu negocjacyjnego. Porozumienie "wysyła sygnał, że Trump jest otwarty na działania z Rosją", co z kolei ma "złagodzić jej stanowisko" w sprawie rozmów pokojowych.



